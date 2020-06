Monsterproces MH17 gaat vandaag weer verder

Vandaag wordt de strafzaak van het MH17-drama hervat, wederom in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Op het Justitieel Complex Schiphol begint straks het derde zittingsblok van het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17, bijna zes jaar geleden. De rechtbank bekijkt onder meer hoe de zaak de komende tijd verdergaat. Dit blok loopt tot begin juli.

Provisional schedule of the MH17 trial– 2nd block of hearings – 8 June through 3 July 2020. https://t.co/HGq8S6qEVQ pic.twitter.com/gYAphZUjQ0 — CourtMH17 (@CourtMH17) June 7, 2020

Strafzaak

Voor de zaak zijn diverse datareeksen gereserveerd, tot en met maart volgend jaar. De kans is echter groot dat de strafzaak, die op 9 maart begon, langer gaat duren. Het strafdossier omvat nu al meer dan 36.000 pagina’s.

Vanaf maandag krijgen de advocaten van Oleg Poelatov, de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat bijstaan tijdens het proces, de kans om te reageren op verzoeken die het Openbaar Ministerie afgelopen maart heeft gedaan. Justitie had onder meer gevraagd om het horen van getuigen en deskundigen om meer te kunnen vertellen over tapgesprekken en beeldmateriaal.

MH17 neergehaald met Buk-raket

Op 17 juli 2014 vertrok vlucht MH17 van Schiphol naar Kuala Lumpur. Onderweg stortte het toestel neer, boven Oost-Oekraïne in de regio Donetsk, waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen. Uit meerdere onderzoeken is inmiddels duidelijk dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket. Die is waarschijnlijk afgevuurd door pro-Russische separatisten die actief waren in Oost-Oekraïne.

De vier mannen die worden vervolgd, worden er door het Openbaar Ministerie van verdacht betrokken te zijn bij het neerhalen van het toestel met een Buk-raket. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Het is nagenoeg zeker dat geen van hen in de rechtbank zal verschijnen. Ook laat – voor zover bekend – alleen verdachte Poelatov zich door advocaten vertegenwoordigen.

Op de misdaden waar de mannen terecht voor staan, staat een levenslange gevangenisstraf. Maar mochten ze hiertoe worden veroordeeld, dan is het nog maar de vraag of ze ook daadwerkelijk de gevangenis ingaan. Zij zitten namelijk in Rusland, en dat land weigert mee te werken.