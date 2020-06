Middelbare scholieren willen weer volledig naar school

Een ruime meerderheid van de scholieren (69 procent) ziet de middelbare scholen na de zomervakantie het liefst volledig opengaan.

Dat blijkt uit een peiling van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder duizenden scholieren. Die maken zich voornamelijk zorgen over hun leerprestaties en hun sociale contacten wanneer de scholen niet volledig open kunnen. „Het is van groot belang dat hun welzijn en onderwijskansen zwaar meewegen bij het besluit woensdag over het wel of niet volledig heropenen van de scholen na de zomervakantie”, aldus LAKS-voorzitter Pieter Lossie.

Leerachterstand scholieren door afstandsonderwijs

Uit de peiling blijkt dat 56 procent van de middelbare scholieren denkt een leerachterstand te hebben opgelopen de afgelopen tijd. Lossie: „We wisten dat voor sommige scholieren het digitale afstandsonderwijs minder toereikend is, maar dat zulke grote groepen scholieren zich zorgen maken over hun leerontwikkeling is schrijnend. Zeker als de scholen na de zomervakantie niet volledig opengaan, zal het gebrek aan diepgang in de lesstof aanwezig blijven en zullen we serieus moeten overwegen de toetsing en examinering te versoepelen.”

Digitaal onderwijs terug bij af

Aan het begin van de coronacrisis beoordeelde 74 procent van de scholieren het digitaal afstandsonderwijs als minder of veel minder goed ten opzichte van het reguliere onderwijs. Een maand later, in april, was dit teruggebracht naar 62 procent. Sinds de beperkte opening van scholen is de kwaliteit van digitaal afstandsonderwijs weer gekelderd naar ongeveer het oude niveau, met 71 procent van de scholieren die het digitale afstandsonderwijs als minder volwaardig beoordeelt. Lossie: „In de eerste maanden hebben scholen hard gewerkt om het digitaal afstandsonderwijs onder de knie te krijgen, de sprongen die toen gemaakt zijn zien wij terug in de waardering van scholieren. Helaas moeten we concluderen dat sinds de scholen weer deels open zijn, de kwaliteit van het digitale afstandsonderwijs terug bij af is.”

Digitaal afstandsonderwijs moet wel behouden blijven

Als het aan scholieren ligt blijven we het goede van het digitale afstandsonderwijs behouden in de toekomst, ook als de scholen weer volledig open kunnen. 38 procent van de scholieren ziet het liefst dat er een combinatie komt van zowel het fysieke onderwijs, als het digitale afstandsonderwijs. „Er is een breed gedragen wens van scholieren om het fysieke onderwijs weer de basis te maken, maar ook om de gewaardeerde elementen van digitaal afstandsonderwijs als aanvulling op het fysieke onderwijs te behouden. Denk aan het kunnen maken van een eigen dagindeling of het eigenaarschap over het leertempo”, zegt Pieter Lossie.

