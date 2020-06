Brazilië passeert Groot-Brittannië qua aantal coronadoden

Het aantal coronadoden in Brazilië heeft vrijdag het Britse aantal overtroffen en is na de Verenigde Staten het op één na hoogste ter wereld. En: meer coronanieuws uit het buitenland.

Het Braziliaanse cijfer blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Brazilië rapporteerde in totaal 828.810 bevestigde gevallen van het longvirus, met 25.982 nieuwe infecties in de afgelopen 24 uur en nog eens 909 dodelijke slachtoffers. Daardoor steeg het dodental tot 41.828, aldus het ministerie. Volgens de laatste cijfers op de website van de Johns Hopkins universiteit zijn er in Groot-Brittannië tot nu toe 41.566 inwoners gestorven aan de gevolgen van corona.

In de VS zijn sinds de virusuitbraak bijna 115.000 Amerikanen overleden. Het Noord-Amerikaanse land telt wereldwijd de meeste coronadoden en -besmettingen. Brazilië staat op beide lijsten op plek 2.

China: delen Peking in lockdown

Elf woonwijken in het zuiden van de Chinese hoofdstad Peking zijn afgesloten vanwege een nieuwe cluster van coronavirusgevallen die verband houden met een nabijgelegen vleesmarkt. Dat hebben de autoriteiten vandaag bekendgemaakt.

Zeven besmettingsgevallen zijn tot nu toe in verband gebracht met de Xinfadi-vleesmarkt, waarvan er zes zaterdag zijn bevestigd, aldus ambtenaren. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gesloten. China meldde in totaal elf nieuwe geïnfecteerden met het longvirus. Zes daarvan zijn binnenlandse besmettingen in Peking. Reden voor zorgen bij de autoriteiten over een mogelijke heropleving van het coronavirus.

Aantal coronadoden in Duitsland stijgt met 18

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is met 18 gestegen naar 8781. Ook zijn de afgelopen 24 uur nog eens 348 nieuwe besmettingen gemeld, maakte het Robert Koch Institut (RKI) bekend.

In Duitsland is inmiddels bij 186.022 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het overgrote deel van die mensen is volgens de autoriteiten alweer hersteld. Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, bedraagt 0,87. Gemiddeld besmetten tien geïnfecteerden bijna negen andere mensen. Een reproductiegetal van 1 wordt gezien als een cruciale grens. Dan besmet elke patiënt gemiddeld nog één andere persoon.

Frankrijk opent vanaf 1 juli grenzen

Frankrijk zal vanaf 1 juli zijn grenzen geleidelijk heropenen voor landen buiten de Schengenzone. Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring.

„Deze opening zal geleidelijk verlopen en variëren afhankelijk van de gezondheidssituatie in elk van de landen, en in overeenstemming met de regelingen die tegen die tijd op Europees niveau zullen zijn overeengekomen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

