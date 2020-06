Man deelt foto van AK-47 op Snapchat en wordt opgepakt

View this post on Instagram

#Oss – Gevaren van Social Media • Afgelopen maandag, 8 juni 2020, heeft zich een casus in Oss afgespeeld die wij met jullie willen delen, en dan met name met de ‘online’ jeugd. • Bij ons kwam er informatie binnen dat een 20-jarige jongeman via Snapchat, een automatisch vuurwapen te koop aanbood. Wij wisten de betreffende foto in bezit te krijgen en aan de hand van deze foto hebben wij direct besloten om tot actie over te gaan. Wat wij namelijk op de foto zagen was een automatisch vuurwapen. Op de foto was tekst toegevoegd, waaruit geconcludeerd kon worden dat het vuurwapen te koop werd aangeboden. Om jullie een goed beeld te geven van de situatie is de betreffende foto bij dit bericht toegevoegd. • Dit heeft er in geresulteerd dat de jongeman afgelopen maandag middag, door de Dienst Speciale Interventies (DSI), ook wel bekend als het Arrestatieteam (AT), in zijn woning werd aangehouden. • Nu blijkt uit het onderzoek dat daarop volgde, dat deze jongeman de foto niet zelf heeft gemaakt. Nee, deze kwam voorbij op een ander snapchat account. Een snapchat account wat door vele jeugdigen kennelijk gevolgd wordt en waarop in onze ogen niet toelaatbare zaken geplaatst worden zoals afbeeldingen van wapens, drugs, of grote geldsommen. De jeugdige in kwestie vond de foto van het vuurwapen er ‘vet’ uit zien en dacht meer volgers te kunnen krijgen door de foto te ‘reposten’ op zijn eigen snapchat verhaal. • Omdat wij aan de hand van de foto niet konden zien dat dit een ‘repost’ betrof, zijn wij er vanuit gegaan dat het om een echt automatisch vuurwapen ging wat door deze jongeman te koop werd aangeboden. Wij willen ten allen tijden voorkomen dat vuurwapens in de maatschappij belanden met alle gevolgen van dien. • Deze jongen heeft zich vooraf totaal niet gerealiseerd wat een dergelijke snapchat / social media post teweeg kon brengen. Zowel op het gebied van maatschappelijke onrust alsmede onze politie-inzet. Wij willen hiermee dan ook de online jeugd waarschuwen en bewust maken van de gevaren van social media. Denk goed na wat je online plaatst. Bedenk je daarbij ook hoe jouw posts over kunnen komen voor anderen. !!LEES HET HELE BERICHT OP ONZE FACEBOOK PAGINA!!