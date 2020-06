Sportscholen blij: ‘We kunnen weer met z’n allen tot het gaatje gaan’

Het is 1 juli D-day, of S-day! De sportscholen mogen weer helemaal open en dus kun je eindelijk weer binnen pompen met die dumbell, losgaan op de crosstrainer en kapotgaan met de deadlift.

De zwarte, paarse en blauwe ballonnen worden opgehangen, de laatste schoonmaakdoekjes gaan over de apparaten en de vloer wordt nog maar even extra goed gedweild. Anytime Fitness in Doetinchem staat te popelen om open te gaan. „We kunnen echt niet wachten!” Nienke Harbers is een van de clubmanagers van het filiaal dat 24 uur per dag open is.

Dubbel feest

Er wordt eigenlijk een dubbel openingsfeest gevierd, want de nieuwe vestiging opent officieel de sportschooldeuren. Ze zouden op 29 april al opengaan, maar corona gooide roet in het sporten. „We zijn dus megablij. Eindelijk kunnen we van start en doen wat onze passie is. Onze leden fit en blij maken en weer met z’n allen tot het gaatje gaan.” Ze organiseerden al wel buitenlessen, „maar nu kan er weer met gewichten en apparaten worden gewerkt, mensen hebben dat gemist, en wij ook.”

‼️OPENINGSACTIE‼️Schrijf je in via onderstaande link VOOR 1 juli en ontvang levenslange korting. Let´s make healthy… Gepostet von Anytime Fitness am Mittwoch, 10. Juni 2020

Als ze om zich heen kijkt, ziet ze vooral een goed gevulde sportschool met fonkelnieuwe apparaten, „en heel veel ballonnen.” Bij de ingang staan tafels met desinfectiemiddel en verspreid door de gym staan… „hoe heten die dingen ook alweer? Oh ja, desinfectiezuilen”, genoeg desinfectie voor iedereen dus.

Een aantal cardio-apparaten is dicht, omdat ze daarmee niet aan de anderhalvemeterregel konden voldoen, maar fitnessfans hoeven zich geen spierzorgen te maken: het gaat om dubbele apparaten, dus er is nog gewoon een loopband, een crosstrainer en een roeiapparaat. Óók genoeg beweging voor iedereen.

Tijdsvakken

Ze werken met tijdsvakken van een uur, legt Harbers, die ook personal trainer is en onder meer bodypumplessen geeft, uit. En omdat ze 24/7 open zijn, betekent dat dus ook dat je op dinsdagnacht om drie uur kunt komen roeien, of de benchpress uitdagen, of even wat push-ups. Gewoon, omdat het weer in de sportschool kan. „Het geeft een psychisch vrijheidsgevoel dat het zou kunnen, wanneer je maar wil.” Of nou ja, wel even inschrijven dus, „De meeste mensen komen of in de ochtend of juist in de avonduren en zeker in de weekenden, want dan zijn alle andere sportscholen in de buurt gesloten.”