‘Hooligans uit heel het land maakten plannen voor rellen in Den Haag’

De ongeregeldheden in de binnenstad van Den Haag zijn mede het gevolg van een gecoördineerde actie door voetbalhooligans uit heel Nederland. Dat melden bronnen aan het AD.

Er waren al signalen dat supporters elkaar hadden opgeroepen om vandaag te gaan vechten. Daarom stond de Mobiele Eenheid uit het hele land paraat om in te grijpen, mocht de situatie uit de hand lopen. De gemeente wil niets bevestigen en meldt vanavond met een eigen verklaring te komen op de uit de hand gelopen coronademonstratie.

Zware hooligans

Volgens een politiebron gaat het hier om zeer zware hooligans uit de ergste categorie. „Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken.”

Verbod

De demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld van Virus Waanzin was in eerste instantie verboden door burgemeester Remkes. Toch kwamen er veel betogers naar Den Haag en besloot Remkes rond 13.00 uur dat er toch een korte demonstratie gehouden mocht worden. Maar er bleven veel mensen hangen na afloop en later breidde de groep zich uit naar de rest van Den Haag.

Met een waterkanon en politie te paard werden de hooligans teruggedreven naar het Malieveld. De politie hield meer dan honderd mensen aan. Eerder op de dag werden er al vijf mensen aangehouden die bij Den Haag Centraal stenen gooide. Dat meldt de politie.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.