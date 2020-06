Illegaal feest in Amsterdamse Bos: locatie vol afval en uitwerpselen

De politie Amstelveen heeft zondagochtend rond 05.00 uur een illegaal feest in het Amsterdamse Bos gestopt. De locatie lag naderhand vol afval en er zijn uitwerpselen gevonden.

Tipgever

Bij het feest in het Amsterdamse Bos waren volgens de politie veel mensen aanwezig. Volgens AT5 kregen agenten in de ochtend rond 05.00 uur een melding van iemand die zijn hond uitliet en die in de buurt een feestje hoorde. Volgens de persoon die de tip gaf worden er vaker illegale feesten op die plek in het bos gehouden.

Waarschuwing

De politie ging ter plaatse en trof een redelijk professioneel opgezet feest aan. Er was een geluidsinstallatie en een dj. Toen de feestgangers de politie zagen nam een aantal van hen de benen. Twintig feestgangers zijn staande gehouden en kregen een waarschuwing. Hun gegevens zijn genoteerd en bij een volgende overtreding krijgen ze een boete.

