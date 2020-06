Politie Den Haag in confrontatie met voetbalsupporters bij anti-coronamaatregelen demonstratie

Een groep voetbalsupporters heeft in Den Haag de confrontatie gezocht met de politie. De groep is teruggedrongen, onder meer met ME-politie te paard en waterkanonnen. De politie Den Haag sloot tevens een winkelgebied in het centrum van de stad af. Daarmee probeerde de politie te voorkomen dat demonstranten van het Malieveld het gebied in zouden gaan, twittert de politie.

Beelden van de confrontatie zijn onder andere door Omroep West op internet geplaatst.



De confrontatie vond plaats rondom het centraal station. De politie riep op om niet meer naar het Malieveld te komen en benadrukte op Twitter dat ‘dit niets meer met een normale demonstratie te maken heeft.’

Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken. https://t.co/1mCaN3OHHJ — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

Demonstranten #viruswaanzin op het #Malieveld in #DenHaag zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en gevorderd om het terrein te verlaten. Zij hebben dit geweigerd. Agenten zijn daarom zojuist, in opdracht van de burgemeester, overgegaan tot aanhouding. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

We sluiten op dit moment het kernwinkelgebied af om te voorkomen dat de demonstranten van het #Malieveld dat gebied in gaan. Dit kan leiden tot verkeershinder. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

Malieveld

De politie meldde zo’n twintig minuten eerder dat het aantal demonstranten op het Malieveld in Den Haag toenam en dat de sfeer aan het omslaan was. Er zouden supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld zijn gezien. Via Twitter deed de politie een oproep aan mensen om uit de buurt van het Malieveld te blijven.

We zien dat het aantal demonstranten toeneemt en de sfeer omslaat. Er zijn supporters van verschillende voetbalclubs op het #Malieveld. We roepen mensen op uit de buurt van het #Malieveld te blijven. #viruswaanzin — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

Aanhoudingen

Rond 16.30 uur omsingelde de ME de mensen die nog aanwezig waren op het Malieveld in Den Haag. Vanaf de zijkanten van het terrein sloot de politie de daar nog steeds aanwezige demonstranten in. De ME werd ingezet om ze ,,nogmaals duidelijke te vorderen dat ze weg moeten gaan”, aldus de politie. Volgens berichtgeving zijn er tientallen mensen aangehouden.

Er zijn nog steeds veel demonstranten in Den Haag. Op het Malieveld waren tegenstanders van de coronamaatregelen in een grote kring gaan zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ‘1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam’. Ze kondigden aan volgende week zondag opnieuw te gaan demonstreren, dan op het Museumplein in Amsterdam. Toen ze werden omsingeld door de politie riepen ze ‘Vrijheid’.

Virus waanzin

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. De waarnemend burgemeester van Den Haag gaf toch groen licht aan de demonstranten, omdat sprake was van een groep van een paar honderd mensen en er daarmee voldoende ruimte zou zijn op het Malieveld om genoeg afstand te kunnen bewaren.

De afsluiting van het kernwinkelgebied kan leiden tot verkeershinder, waarschuwt de politie, die mensen oproept de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.

