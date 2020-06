Ollongren weigert om huurprijzen per 1 juli te bevriezen

Kajsa Ollongren (minister van Wonen) voelt er vooralsnog weinig voor om de huurprijzen te bevriezen. Dit ondanks aandringen vanuit de Eerste Kamer, dat zelfs twee keer via een motie een oproep deed, zo meldt Het Algemeen Dagblad.

Het gebeurt zelden dat er moties vanuit de Eerste Kamer doorkomen. De senaat kreeg vrijdag een brief van Ollongren, waarin zij schreef dat zij „nu geen mogelijkheden ziet nog verder te gaan.” Vanuit de Eerste Kamer zijn de reacties duidelijk over de weigering van de minister.

Problemen voor Ollongren?

Zo ziet SP’er Tiny Kox – die het initatief nam voor de moties – problemen opdoemen voor Ollongren. „Een minister die willens en wetens weigert uitvoering te geven aan een uitdrukkelijke en herhaalde oproep van het parlement, brengt zichzelf in politieke problemen.”

Vanwege de coronacrisis nam de Eerste Kamer in april een motie aan om de huren eenmalige te bevriezen. Op die manier moet worden voorkomen dat mensen financieel (verder) in de problemen komen. Vooralsnog gebeurt dat niet en dus kunnen woningcorporaties per 1 juli de huur gewoon verhogen. Gemiddeld is die stijging zo’n 2,5 procent. Wel heel een klein deel van de woningcorporaties aangegeven de verhoging uit te stellen vanwege de heersende pandemie.

Oplossing op maat

Ollongren zou graag zien dat verhuurders zelf met oplossingen op maat komen, indien huurders financieel in de problemen komen. Volgens haar zou een algemeen bevriezing van de huren verhuurders in de problemen kunnen brengen. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de verduurzaming, het onderhoud en de bouw van nieuwe woningen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.