Personaliseren kan je leren

Personalisatie is meer dan ooit hot en happening. Personaliseren biedt het beste van twee werelden, maatwerk met de voordelen van massaproductie.

Danzkij technieken als 3D-printing en lasertechniek is dit eenvoudig te realiseren. Deze trend biedt je kansen voor een nieuw verdienmodel. In dit artikel lees je alle voordelen van personalisatie.

Bij het begin beginnen

De meeste bedrijven weten dat ze iets met personalisatie moeten doen, maar weten niet zo goed hoe te beginnen. Het is daarom belangrijk om eerst goed na te gaan waarom personaliseren belangrijk is voor jouw bedrijf. Hiermee voorkom je discussies over het nut van investeringen van bijvoorbeeld een laser machine.

Let’s talk value

Met behulp van personalisatie voeg je extra waarde toe aan jouw producten. Het is namelijk algemeen bekend dat consumenten bereid zijn om meer geld te betalen voor producten met een persoonlijk tintje. Voor jouw bedrijf betekent dit dus extra omzet door het leveren van een uniek product. Ter illustratie: een pen kost zo’n 1,50 euro per stuk. Als je diezelfde pen personaliseert door er bijvoorbeeld een gravure op te plaatsen kan je een pen gemakkelijk verkopen voor 15 euro per stuk. Tel uit je winst.

Unieke creaties

Personalisatie is niet alleen maar waarde toevoegen, maar geeft je als bedrijf ook de mogelijkheid om unieke creaties aan te bieden en creaties vanaf scratch te realiseren naar wensen van de klant. Jouw klant denkt zelf mee en voelt zich hierdoor ook meer betrokken. Hij zal hierdoor vaker terugkomen waardoor je dus een relatie opbouwt: win-win.

Flexibiliteit

Door gepersonaliseerde producten aan te bieden ben je flexibel. Je speelt immers in op de wensen en behoeftes van jouw klanten en de markt. Voor jou als bedrijf dus geen enkel probleem als er ‘plots’ een verschuiving onstaat waardoor je ineens andere producten moet personaliseren.

Kosten besparen

Bedrijven die grotere hoeveelheden typeplaatjes, paneellabels etcetera gebruiken, hebben vaak behoefte aan grote hoeveelheden en korte levertijden. Het is vaak zinvol om deze in eigen beheer te produceren in plaats van ze bij een leverancier te kopen. Door zelf deze producten te maken en te personaliseren bespaar je tijd en geld.

