5 bezigheden tijdens vakantie in eigen land in de coronazomer

Het wordt een rare zomer dit jaar. Normaliter kijkt heel Nederland uit naar de ruim van tevoren geboekte zomervakantie, maar die valt dit jaar grandioos in het water.

Vakantie vieren in grote delen van EU is wel mogelijk, maar ook ter plekke gelden er restricties die het recreëren een stuk ingewikkelder en minder prettig maken dan normaliter. Vakantie in eigen land is natuurlijk ook een optie, maar wat kun je doen om je als Nederlander in de eigen spreekwoordelijke achtertuin veilig te vermaken komende zomer, als evenementen ook al geen optie zijn? Hier een aantal mogelijke activiteiten op een rijtje!

1 Fietsen in de ‘provincie’

Nederland is bij uitstek een fietsland. Fietsen hoeft niet altijd een middel te zijn om van A naar B te komen. Wanneer je op je gemak kunt fietsen door een aangenaam landschap, dan kan dat zeer ontspannend zijn. Dankzij de elektrische fiets kan ook de minder getrainde recreant kilometers maken én genieten van de omgeving. Dit is dé zomer om te gaan ontdekken hoe mooi Nederland is vanaf het fietszadel. Omgevingen die zich goed lenen voor leuke fietstochten zijn Walcheren met haar dijken en traditionele dorpjes, de omgeving van Nationaal Park Wieden-Weerribben bij Giethoorn en Friesland, waar je per fiets voor een Elfstedentocht kunt gaan. Heb je nog geen geschikte fiets? Dan is het tijd om een bezoekje te brengen aan Bikester.nl.

2 Scootertocht maken door Zuid-Limburg

Voor zij die geen zin hebben om te trappen maar wel graag wil toeren in de open lucht, is het huren van scooters voor een scootertocht een leuke aanrader. Vooral Zuid-Limburg leent zich uitstekend voor zo’n scootertocht. Het on-Nederlandse, glooiende landschap is een uitdaging voor de fietser maar (vaak) een makkie voor de scooterrijder, en dat laat genoeg ruimte over om volop te genieten van het heuvelland en haar gezellige dorpjes. En er is weinig verkeer, wat ook prettig is. Onderweg zijn er genoeg terrasjes waar je kunt stoppen om het Limburgse leven vanuit stilstand te bekijken onder het genot van een Radler. Als je je route goed uitstippelt, kun je ook nog verschillende kastelen zien onderweg!

3 Bezoek een Waddeneiland

De Waddeneilanden zijn voor veel mensen een stukje vergeten Nederland. Het is net iets te veel gedoe om er te komen, en als je toch de moeite doet kun je net zo goed de moeite steken in een reis naar het buitenland, denken sommigen. Dat is zonde, want de meeste Waddeneilanden zijn heerlijk rustige plekjes waar je mooie strandwandelingen en wandelingen door de duinen kunt maken en lekker kunt uitwaaien. Ook kun je er leuke fietstochten maken. Houd er rekening mee dat op Vlieland en Schiermonnikoog autorijden voor niet-ingezetenen niet toegestaan is. Wil je liever wat meer leven in de brouwerij, dan is Texel het Waddeneiland om te bezoeken.

4 Leuke stadjes bezoeken

Nederland zit vol met leuke stadjes die erg leuk zijn voor een bezoekje tijdens een dagje uit. Een aantal daarvan is bekend, zoals Giethoorn, Volendam en Enkhuizen, maar er zijn er nog genoeg andere stadjes om te ontdekken. Breng bijvoorbeeld ook eens een bezoekje aan leuke, charmante plaatsen als Woudrichem, Willemstad, Buren, Blokzijl, Ravenstein, Wijk bij Duurstede, Goes, Doesburg, Bronkhorst, Elburg en Urk. In de categorie grotere plaatsen zijn Amersfoort, Zutphen, Kampen en Bergen op Zoom erg aan te raden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon dagjes uit maken naar en gaan winkelen in steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht of Rotterdam.

5 De Veluwe bezoeken

Een verblijf op de Veluwe deze zomer biedt veel verschillende mogelijkheden om je te vermaken. Om te beginnen is het een prachtige natuurrijke omgeving waar het uitstekend fietsen en wandelen is. Je kunt hier de prachtige kunstcollectie van het Kröller-Müller Museum bekijken, of met de kinderen naar de Apenheul of het Dolfinarium Harderwijk. Dat tweede is meteen een goed excuus om de historische binnenstad van Harderwijk te bezoeken. Breng ook een bezoek aan Radio Kootwijk, een van de vreemdste plekken in Nederland, gebouwd rond een oud zendstation dat eruitziet alsof het getransporteerd is uit de Sovjetunie. Vlakbij vind je ook het minuscule dorpje Hoog Buurlo, een stokoude landbouwenclave te midden van bossen en de Hoog Buurlose Heide. Hier kun je overigens niet met de auto komen.

Genoeg te doen in eigen land dus. Eén zomer in Nederland doorbrengen hoeft dus zeker niet het einde van de wereld te zijn.

