Zonnig weer keert na het weekend terug

Goed nieuws voor wie van zonnig en warm weer houdt. Het zonnige weer met op veel plaatsen boven 20 graden, keert na het weekend terug. Daarbij blijft het zo goed als droog.

Dat meldt weerdienst Weeronline. Dit weekend is de temperatuur met 15-20 graden duidelijk lager, maar wel heel normaal voor eind mei. Verder is er vandaag kans op een bui. Morgen kan vooral in het noorden en midden van het land een beetje regen vallen. Maar opnieuw is het niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat, gezien het grote neerslagtekort.

In de laatste week van mei schijnt de zon uitbundig. Het is al de zonnigste lente allertijden en er wordt ook niet veel regen verwacht. Maandag loopt de temperatuur op naar 14-18 graden in de kustgebieden tot 19-21 graden in het binnenland.

Zonnig weer, dus goed insmeren

Dinsdag en woensdag wordt het warm lenteweer met 17-20 graden in het noorden en westen en 20-23 graden in de rest van het land. De zon schijnt uitbundig en het blijft droog. Aan het eind van de week wordt de verwachting wat onzeker, maar ook dan blijft het kwik (ruim) boven 20 graden uitkomen.

Blijf je wel goed insmeren, want de zonkracht is ook komende week hoog met een UV-index van 6-7. Dat betekent dat verbranding na 10-15 minuten op de loer ligt.

Licht wisselvallig weekend met normale temperaturen

Deze zaterdag schijnt de zon in het westen vooral vanmiddag uitbundig, landinwaarts komen meer wolken voor en heel lokaal komt het tot een bui. Het is duidelijk minder warm dan voorgaande dagen, want het wordt 16 graden in het noordwesten, 17-18 in de kustprovincies en 19-20 graden elders in het land.

De westenwind maakt het voor het gevoel fris en een lange broek en een jasje of vest zijn geen overbodige luxe. Het waait matig tot vrij krachtig en in de kustgebieden krachtig tot soms hard, windkracht 6 tot 7. In de westelijke provincies is kans op windstoten tot 65 km/uur.

Ook zondag waait een matige tot vrij krachtige en in de kustgebieden krachtige westenwind. De temperatuur stijgt naar 15-16 graden in de kustprovincies en naar 17-19 graden in het midden, oosten en zuiden. Vooral in het noorden en midden van het land kan enige regen vallen.

