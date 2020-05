De daling zet voort: 13 nieuwe coronadoden, 9 ziekenhuisopnames

Een stijging van dertien nieuwe coronadoden in ons land. Negen patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen, zo blijkt vrijdag.

Er zijn negen nieuwe patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn dertien personen als overleden gemeld, donderdag waren dat er 27. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Positief getest

Verder zijn er 188 nieuwe meldingen van mensen die positief zijn getest. Tot nu toe zijn er 44.888 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Voor week 20 (11 tot en met 17 mei 2020) wordt het aantal overledenen geschat op bijna 2.850. Daarmee zit de sterfte zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Van week 11 tot en met week 19 was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9.000 mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. Dat melden het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

