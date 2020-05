Viroloog Marion Koopmans waarschuwt voor tweede golf

De zonnige dagen en een warme hemelvaartsdag brachten veel mensen op de been. Veel parken zaten vol en de wegen naar het strand werden afgesloten. Het begint er steeds meer op te lijken dat mensen het niet meer zo nauw nemen met de coronamaatregelen.

Gesteund door de teruglopende aantal nieuwe coronabesmettingen, hebben veel Nederlanders wellicht het idee weer terug te kunnen naar ‘normaal’. Viroloog Marion Koopmans waarschuwde hiervoor in het programma EenVandaag. „We moeten echt volhouden met z’n allen”, zei de viroloog.

Tweede golf

Het is volgens Koopmans een misvatting om te denken dat het corona-tijdperk voorbij is. „Het is nog maar kort geleden dat de ic-bedden tegen de kritieke grenzen qua capaciteit aanliepen. En je ziet nu ook dat het virus nog steeds om zich heengrijpt.”

De viroloog benadrukt dat de dalende trend van het aantal coronabesmettingen, niet wil zeggen dat het virus niet ineens weer de kop op kan steken. De kans op een tweede golf moet wat de viroloog betreft niet licht opgevat worden.

„100 procent zekerheid heb je natuurlijk nooit. Als je kijkt naar de wetenschappelijke verspreidingsmodellen, is het heel waarschijnlijk dat wanneer we minder rekening houden met de maatregelen, we snel een tweede golf krijgen. En misschien ook wel groter dan de eerste.”

Nauwelijks besmettingsgevaar

Of er een tweede golf aankomt is lastig te voorspellen, maar zal grotendeels afhangen van in hoeverre de samenleving de maatregelen naleeft. Koopmans geeft aan dat we als bevolking extreem kwetsbaar zijn, omdat slechts drie of vier procent van de mensen besmet is geweest met het virus.

Ook door premier Rutte wordt veelvuldig benadrukt dat het ondanks het versoepelen van een aantal maatregelen, belangrijk blijft je aan de gedragsregels te houden. Dat wordt met het mooie weer voor veel mensen steeds lastiger. Afgelopen week kwam nog in het nieuws dat het virus in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk is.

Versoepeling

Koopmans zegt dat het weliswaar zo is dat de verspreiding van het virus vaker binnen wordt gezien dan buiten, maar dat dat gebaseerd is op Chinese onderzoeken die ook meer in binnensituaties zijn gedaan. Het is volgens de viroloog daarom te vroeg om de anderhalvemetermaatregel helemaal los te laten.

Vanaf 1 juni mogen de horeca, bioscopen en musea onder beperkte voorwaarden weer open.

