Horeca op 1 juni open, maar kabinet kan snel op de rem trappen

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, geeft het kabinet daarvoor dinsdagavond naar verwachting groen licht geven. Maar het kabinet maakt meteen ook duidelijk wanneer het op de rem trapt.

De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, zullen volgens Haagse bronnen besluiten dat de horecazaken toch niet eerder dan 1 juni open mogen, ondanks druk vanuit die branche. Het kabinet volgt daarmee het advies van de veiligheidsregio’s, die willen vasthouden aan 1 juni. De opening mag op die tweede pinksterdag ook pas vanaf het middaguur, om te voorkomen dat er mogelijk feestjes of andere bijeenkomsten plaatsvinden in de nachtelijke uren.

Dinsdagavond persconferentie coronamaatregelen

Hoewel velen de aankondiging van premier Rutte – ‘onder meer 1 juni horeca heropenen’ – als voldongen feit zagen, was het wachten geblazen op het verlossende woord op dinsdagavond 19 mei. Rutte geeft om 19.00 uur een persconferentie waarbij hij weer in gaat op de coronamaatregelen en dus ook op de horeca.

De vorige maatregelen die werden opgeheven waren lang niet zo „spannend” als deze, zei premier Mark Rutte eerder. Als mensen weer naar de film of het terras gaan en scholieren weer door de gangen drommen, kan het virus misschien weer om zich heen grijpen.

Daarom heeft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een ‘bedieningspaneel’ ontworpen dat laat zien hoe de strijd tegen de epidemie ervoor staat en welke maatregel het kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt een ander advies of andere maatregel aangescherpt.

Horeca niet vóór 1 juni weer open

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s kwamen maandagavond bijeen om zich te buigen over de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Ondanks druk vanuit de horecabranche om de deuren toch eerder te mogen openen, hebben de burgemeesters bij het kabinet aangegeven dat ze niet willen dat dit vóór 1 juni gebeurt. De branche vroeger eerder om ook op eerste pinksterdag al open te mogen.

Het kabinet wil daarnaast niet dat de horeca op 1 juni vanaf middernacht opent, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook deden bij de opening op 11 mei. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd, aldus de Haagse bronnen.

Horeca kan aan eisen voldoen

Veel restaurants, cafés en strandtenten willen zo snel mogelijk open. Ze lijden veel verlies en vinden dat ze nu al kunnen voldoen aan de coronarestricties, zoals de anderhalve meter afstand en hygiëne. Bovendien valt maandag 1 juni op tweede pinksterdag. Premier Mark Rutte liet eerder doorschemeren dat het wel bespreekbaar was om mogelijk het hele pinksterweekend open te zijn. Maar het kabinet richt zich nu naar het advies van de veiligheidsregio’s, die maandagavond hun beraad hadden.

Dinsdag besluit het kabinet volgens ingewijden dat ook de andere aangekondigde versoepelingen doorgaan, zoals de beperkte opening van musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Ook gaat het ov weer rijden volgens een normale dienstregeling, waarbij passagiers verplicht een mondkapje moeten dragen. De persconferentie over de maatregelen begint dinsdagavond op tv om 18.55 uur.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.