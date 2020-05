Onderzoek naar advocaat Khalid Kasem rondom zaak Taghi

De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van advocaat Khalid Kasem. Hij zou in 2015 informatie uit een strafzaak hebben doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi, de vermeende topcrimineel.

Een woordvoerder van de Orde van Advocaten bevestigt het onderzoek, na berichtgeving van het AD. Hoe lang het onderzoek zal duren, is niet bekend. „Het is een ongebruikelijke zaak en een heftige beschuldiging”, aldus een woordvoerder van de Orde.

Khalid Kasem zou informatie hebben doorgespeeld

Het mogelijke lekken gaat over informatie uit het onderzoek dat 26Koper heet. Dat strafproces gaat over het leveren van wapens en auto’s of andere hand- en spandiensten aan de bende van Taghi. De 42-jarige Taghi zou al over informatie hebben beschikt toen de verdachten nog in beperking in voorarrest zaten. Dat wil zeggen dat er met de buitenwereld nog geen contact mag zijn, enkel tussen verdachte en advocaat. De verdachten kregen uiteindelijk jarenlange celstraffen opgelegd.

Kasem is momenteel partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. Volgens het AD zaten de advocaat en Taghi vroeger bij elkaar in de klas. De Vries maakte overigens vrijdag bekend te stoppen met het advocatenkantoor.

Hoofdverdachte in Marengoproces

Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai. Hij had jarenlang uit handen van politie en justitie weten te blijven. Zijn naar verluidt rechterhand Saïd R. werd kort daarna in Colombia gearresteerd. Hij moet nog aan Nederland uitgeleverd worden.

