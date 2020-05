Rob Jetten overweegt aangifte tegen verzenders haattweets

D66-fractievoorzitter Rob Jetten denkt erover om aangifte te doen tegen de verzenders van haattweets op zijn Twitteraccount. Hij deelde zondag, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, een video waarin hij enkele antihomotweets voorlas die hij op zijn account ontving.

Ook in deze video kwamen veel antihomoreacties. „Gelukkig heb ik overwegend vriendelijke en positieve reacties gekregen”, zei Jetten voor de aanvang van het coalitieoverleg. Toch erkende hij dat ook onder deze video hatelijke berichten werden geplaatst. Bij de ergste reacties kijkt hij of aangifte zinvol is. „Dat wordt ook regelmatig door de politie opgepakt.”

Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf. #IDAHOT #loveislove pic.twitter.com/bPTxq4breK — Rob Jetten (@RobJetten) May 17, 2020

Haattweets

Als inleiding voor de video, deelde hij enkele scheldwoorden uit de haattweets die hij op sociale media te verduren krijgt. „Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf”, zei hij.

Enkele reacties onder de video herhaalden de scheldwoorden die hij aankaartte. „Het laat zien hoeveel we in Nederland nog moeten doen om homohaat te bestrijden,” reageerde de D66-leider maandag.

Jetten pleit voor meer voorlichting op scholen. Ook wil hij dat de grondwetswijziging over het verbod op homodiscriminatie nog voor de zomer wordt afgerond. „Daar is brede steun voor in de Kamer”, zei hij.

Steun

Hij kreeg al steun van PvdA-leider Lodewijk Asscher. „Goed dat je dit laat zien, helaas is het nodig. Tegen de alledaagsheid van de haat”, schreef hij op Twitter. PVV-voorman Geert Wilders wenste hem sterkte, maar verweet hem ook dat hij nooit de bedreigingen door moslims benoemt. „Maar hier hoor ik je nooit over. Moslims die al vijftien jaar lang mij en zoveel andere islamcritici met de dood bedreigen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.