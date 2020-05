Dodental coronavirus stijgt met 14 tot 5694

De afgelopen 24 uur zijn 14 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. Dat zijn er vier meer dan zondag. Dat meldt het RIVM.

Het totale officiële dodental, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt, stijgt daarmee naar 5694. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven.

Ziekenhuisopnamen

Ziekenhuizen hebben 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Zondag waren dat er nog vijftien. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.579 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

Tot nu toe zijn er 44.141 bevestigde coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Omdat niet alle patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

