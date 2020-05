Komende week warm tot zomers

Goed nieuw voor wie de komende week in verband met Hemelvaart een paar dagen vrij heeft: de temperatuur stijgt en we worden getrakteerd op zomers weer. In de volle zon wordt het 20-27 graden.

Aan de temperatuur kunnen we komende week merken dat de zomer nadert, meldt Weeronline. Zonnig weer met niet al te veel wind leidt al snel tot hogere temperaturen. Maandag wordt het met een mix van stapelwolken en zon in het binnenland 20-23 graden. In het noorden en helemaal in het westen van het land is het 17-19 graden.

Dinsdag wordt het een warme dag met zo’n 20 graden of meer. In het zuiden en zuidoosten kan het 24 graden worden. De zon is dat wat feller dan voorgaande dagen. De zonkracht varieert van 6 in het uiterste noorden tot 7 helemaal in het zuiden. De dagen daarna valt de zonkracht iets minder hoog uit, maar je kunt nog steeds in korte tijd verbranden.

Zomers: zon en een hogere temperatuur

Woensdag en donderdag is het stralend weer met alleen wat sluierbewolking. Er staat niet veel wind en woensdag wordt het op veel plaatsen 21-25 graden. In het binnenland kan het lokaal 26 graden worden. Donderdag kan het op meer plaatsen 25 graden worden en stijgt de temperatuur in het zuidoosten mogelijk zelfs naar 27-28 graden. Op de Wadden is het met 17-19 graden wat koeler en de westelijke kustgebieden maken ook kans op deze koele temperaturen. Bij zonnig weer met weinig wind wil in de lente nog wel eens een zeewind opsteken.

Richting het volgende weekend is er behalve zon ook bewolking en stijgt de kans op een bui. Waarschijnlijk gaat de temperatuur wat omlaag en krijgen we normale waarden van 16 tot 20 graden. De verwachting is wel onzekerder, dus de warmte kan ook aanhouden. Door het warme en droge weer zal de droogte van dit jaar verergeren en een enkele bui zal daar niet veel aan veranderen.

