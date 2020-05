Meer dan half miljoen Nederlanders krijgen geen vakantiegeld

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis. Ongeveer 11 procent van de werkenden heeft geen idee of het geld wordt uitgekeerd, zo blijkt uit onderzoek van werknemersvakbond CNV.

De vakbond lanceert daarom het Meldpunt Vakantiegeld. Werkenden die het geld niet ontvangen of maar een deel daarvan krijgen uitgekeerd, kunnen zich daar melden. Het aantal mensen dat sowieso niets krijgt, ongeveer 8 procent, noemt CNV „zeer hoog.”

Vakantiegeld is wettelijk recht

„Omgerekend gaat het om meer dan een half miljoen werkenden die geen vakantiegeld krijgen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Terwijl het een wettelijk recht is, benadrukt hij. „We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen.” Met het meldpunt wil de vakbond gedupeerden helpen.

Met bedrijven die het geld niet willen uitbetalen wil het CNV in gesprek. Ook een gang naar de rechter sluit de vakbond niet uit. „Zeker bij bedrijven waar er geen sprake van omzetverlies blijkt te zijn, of een andere gegronde reden om het vakantiegeld uit te stellen. Dan gaan we over tot steviger middelen”, stelt Fortuin.

Vakanties

Nederlanders geven hun vakantiegeld ook steeds vaker daadwerkelijk uit aan vakanties. De extra salarisuitkering wordt minder en gebruikt voor andere doeleinden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Vliegtickets.nl. Maar of we dit jaar massaal op vakantie gaan? Onderzoeksbureau NBTC-NIPO verwacht dat er deze zomer 7,2 miljoen Nederlanders op vakantie gaan. Dat is 39 procent minder dan de vorige zomer.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.