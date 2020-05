Explosie bij woning in Rotterdam, verdachten aangehouden in Amsterdam

Bij een portiekwoning in de Jagthuisstraat in de Rotterdamse wijk Nieuw Westen heeft zondagnacht een explosie plaatsgevonden. Donderdag werden er ook al meerdere kogels afgevuurd op de woning.

De explosie is veroorzaakt door een explosief van buiten de woning, meldt een woordvoerder van de politie. Het pand was eerder al gesloten nadat het vorige week donderdag was beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De gevel van het huis is wel flink beschadigd en ook de ramen van omliggende huizen zijn kapot.

#Rotterdam Aan de #Jagthuisstraat heeft een #explosie plaatsgevonden bij/in een woning. De omgeving is door de politie afgezet. Er zijn veel hulpverleners op de been. Kom niet naar de plaats van het incident. Volg aanwijzingen hulpverleners op. — Politie24 (@Politie24) May 18, 2020

Auto

Getuigen zagen na de ontploffing, die rond 2.30 uur plaatsvond, een auto wegrijden. De auto is uiteindelijk weer teruggevonden in Amsterdam. De twee inzittenden zijn aangehouden, maar of ze bij de zaak betrokken waren moet nog worden onderzocht.

De omgeving van het huis is afgezet zodat specialisten van de politie en de brandweer onderzoek kunnen doen bij de woning. Na de explosie waren er ook veel hulpdiensten op de been, meldt de politie.

Politiebusjes

Bewoners van de omliggende woningen hadden hun huizen al verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in de aanwezige politiebusjes, meldt de woordvoerder. Nadat inspecteurs van Bouw en Woningtoezicht en een explosievenverkenner hadden vastgesteld dat het pand veilig was, konden deze bewoners terug naar huis.

Recentelijk was de woning in de Jagthuisstraat ook al het doelwit van een beschieting. De politie is een groot onderzoek begonnen naar een reeks schietpartijen in het westen en oosten van de stad en onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.

