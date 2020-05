Museuminbreker in Sydney maakt selfies met dino-schedel

Een 25-jarige Duitse man is zondagavond gearresteerd, omdat hij vorige week inbrak in het Australische museum in Sydney. Op beveiligingsbeelden is te zien dat de man tijdens zijn ‘rondtoer’ meerdere selfies maakt met onder andere een dino-schedel.

Hij maakt er een echt uitje van, zo blijkt uit de beelden die de politie vrij heeft gegeven. Hij snorde nog even snel een cowboyhoed van een van de medewerkers op uit de garderobe en ‘bezocht’ meerdere museumzalen, waar hij rustig rondwandelt.

Bek van een dino

Ook legde de 25-jarige Duister zichzelf bij verschillende exposities vast op beeld. Zo steekt hij onder andere zijn hoofd in een wijd opengesperde bek van een dinosaurus om er vervolgens een selfie van te maken. Pas aan het einde van zijn ‘toer’ stal hij een voorwerp uit het museum. Wat de man heeft gestolen is niet bekend gemaakt.

De politie laat weten aan 7News dat ze de zaak zeer serieus nemen. Vermoedelijk wist de man via een raam naar binnen te komen. „We hebben geluk gehad dat de man geen historische stukken heeft beschadigd met zijn aanwezigheid in het museum”, aldus de politie in Sydney.

Oudste natuurhistorische museum

Het Australische Museum is het oudste museum van het land. Het werd meer dan 190 jaar geleden opgericht en wordt beschouwd als het oudste natuurhistorische museum ter wereld. Vanwege renovatiewerkzaamheden is het museum momenteel tot augustus gesloten voor bezoekers.

De politie gaf de beelden zondag vrij. Nog dezelfde dag kon de man worden opgepakt.

A night at the Australian Museum has ended in a morning at court for this German tourist. #9News pic.twitter.com/Z50v3fZ6MX — Nine News Sydney (@9NewsSyd) May 18, 2020

