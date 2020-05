Vliegtuig met 107 mensen aan boord neergestort in Pakistan

Een passagiersvliegtuig met 107 mensen aan boord is vrijdag neergestort in een woonwijk van de Pakistaanse stad Karachi.

De crash gebeurde toen het toestel wilde landen op een vliegveld bij de stad. De oorzaak van de vliegramp is niet bekend. Het gaat om een toestel van Pakistan International Airlines, een Airbus 320 van vijftien jaar oud die was vertrokken uit de Pakistaanse stad Lahore.

Pakistan International Airlines flight #PK8303 from Lahore has crashed during landing in Karachi. The aircraft involved is a 15 year old Airbus A320 with registration AP-BLDhttps://t.co/9UsAUoyUn2

As the flight was tracked with MLAT we only have limited position data.

