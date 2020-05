Texel heeft iets slims bedacht om toeristen te spreiden

Texel maakt zich klaar voor het zomerseizoen. Om toeristen te spreiden op het eiland, is iets slims bedacht.

Vergeet Bali, Bordeaux of Benidorm maar dit jaar, het wordt waarschijnlijk voor de meeste Nederlanders vakantie in eigen land. Misschien ga je wel naar Texel, dat al decennialang een geliefde vakantiebestemming is.

VVV Texel

Waar het eiland vorig jaar april nog een Europese verzamelplek voor jonge democraten was tijdens het internationale Democratiefestival, waar Metro een kijkje nam, was het er de afgelopen twee maanden erg rustig. Een understatement. De hotelbezetting was twee tot zes procent, veel vakantieparken waren gesloten en het eiland leek uitgestorven, iets wat Frank Spooren, directeur VVV Texel, zelf ook merkte als hij door de straten op het eiland struinde, zelfs in de winkelstraat in Den Burg. Doorgaans een van de highlights van het eiland, „waar altijd wel iets bruisends is”, nu was het er stil. Doodstil. „Ik kreeg er gewoon een spookachtig gevoel van.”

Gekkenhuis

Gekkenhuis, omschrijft hij zijn werk. Niet door de drukte, want die was er niet, maar de afgelopen tijd kenmerkte zich door annuleringen op het eiland, dat het voor het grootste deel (80 procent) moet hebben van het toerisme. „Collega’s openden ‘s ochtends hun inbox met 1500 ongelezen annuleringsmails en bij het afsluiten ’s avonds was dat nog steeds zo. Er was simpelweg niet tegenaan te werken, het is echt heel heftig geweest hier.”

TexelMap

Maar er gloort weer hoop aan de Texelse horizon, want met 1 juni, de versoepelende maatregelen in zicht en dus weer Texels Schuumkoppe op het terras, maakt het eiland zich op voor het zomerseizoen. Er is genoeg ruimte op het eiland dat qua oppervlakte zo groot als Amsterdam is en in „een absolute piek” 65.000 inwoners op het eiland heeft. „Als je dat doorrekent, heb je per persoon meer dan een half voetbalveld de ruimte.” Toch kan een aantal toeristische hotspots leiden „tot een infarct van mensen.”

Daarom lanceert initiatiefnemer VVV Texel in het kader van het ‘Masterplan 1, 5 metereconomie’ van de gemeente, de gratis ‘TexelMap’ app. Een AVG-proof systeem waarmee de capaciteit op populaire locaties wordt gemanaged en gecontroleerde spreiding over het eiland proactief wordt toegepast. „Op die manier willen we voorkomen dat mensen onbedoeld gelijktijdig op dezelfde locaties aankomen.”

VVV VVV

Slim bedacht van de VVV-directeur, die het zelf een bijdrage aan een „Veilig, Verantwoord Verblijf” noemt. En met een dikke grijns die door de telefoon hoorbaar is: „Ook VVV dus, dat is toch fantastisch?!”

Als we het doen, doen we het met z’n allen, is de eilandmentaliteit, iets wat hij ook merkt nu met de app. „Wij benaderen alle partijen die vertegenwoordigd zijn op het eiland, zoals Staatsbosbeheer, KHN en Natuurmonumenten, maar ook de supermarktondernemers en musea. Vele willen meedoen.”

Texels dna

De basis is er en de „feel en look van de app is mooi”, maar, vertelt de geboren Brabander eerlijk, „er moet nog veel werk worden verzet.” Zo wordt het ov er nog aangekoppeld, moeten de winkelstraten een plek krijgen en zijn ze bezig met de strandpaviljoens. Ook andere ondernemers worden benaderd, zo is hij bijvoorbeeld in gesprek met een supermarktondernemer. „Tijdens het boodschappen doen is natuurlijk ook spreiding nodig. En wie weet kan er zelfs wel speciaal een tijdslot voor inwoners komen, zodat ze zonder alle toeristen kunnen shoppen.” Zo zit Spooren, die dan wel geen geboren Texelaar is, maar ook het ‘schouders eronder’ in zijn dna heeft zitten, boordevol ideeën, „we gaan vanaf nu ervaren hoe het allemaal gaat, learning by doing, weet je wel.”

Stranden Texel

Of ten slotte ook de stranden een plekje krijgen in de app, met het oog op Oostende waar je alleen nog maar mag bakken in de zon wanneer je een plekje reserveert? Stranden krijgen zeker een plekje, besluit hij. „Niet omdat het knelpunten zijn, maar ze horen wel in de app om zo optimaal gebruik te maken van rust en ruimte op het eiland.”

