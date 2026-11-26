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Persbureau AFP getroffen door cyberaanval

Het Franse persbureau AFP is in de nacht van woensdag op donderdag het doelwit geweest van een cyberaanval. De organisatie meldt dat sommige content voor klanten daardoor offline gehaald moest worden. Zo kon onder meer het ANP geen gebruikmaken van de nieuwsfoto’s van AFP.

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AFP, de afkorting van Agence France-Presse, behoort wereldwijd tot de grootste persbureaus. Die organisaties leveren nieuws, beeldmateriaal en andere diensten aan media over de hele wereld. AFP zegt dagelijks duizenden foto’s te uploaden waar klanten dan gebruik van kunnen maken. Persbureaus als AFP verzamelen daarnaast met hun eigen journalisten in allerlei landen ook informatie waar andere media gebruik van kunnen maken in hun berichtgeving.

De nachtelijke cyberaanval begon rond 01.30 uur en trof het AFP Forum, een platform dat klanten gebruiken om content van het persbureau te bekijken en te downloaden. „Zodra de inbraak werd opgemerkt, hebben onze teams het platform afgesloten om het te beschermen. Uit voorzorg blijft AFP Forum daarom tijdelijk onbereikbaar”, staat in een verklaring.

Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval. Het AFP zegt daar nog geen informatie over te hebben en meldt dat een onderzoek is ingesteld. Daar zijn ook externe experts voor ingeschakeld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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