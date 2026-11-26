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Jade Groenewoud wint eerste marathon op natuurijs in Winterswijk

Jade Groenewoud heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen gewonnen. De schaatsster van Royal A-ware was de beste in de sprint van een kopgroep van zes. Eline Cox werd tweede, voor Paula Konijn. Judith Krabbenborg, die dinsdag het werelduurrecord op natuurijs verbeterde in Winterswijk, werd zesde.

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De kopgroep van zes ontstond op ruim tien rondes van het eind in de wedstrijd over tachtig rondes. Nadat de rest van het peloton had afgesprint voor plek 7, konden de zes beste vrouwen het onderling uitmaken voor de overwinning. Jade Groenewoud overtuigde in de eindsprint.

Marijke Groenewoud, ploeggenoot van Jade Groenewoud en veelwinnaar in het marathonschaatsen, was er niet bij omdat ze op trainingskamp is.

Eerste marathon

Het is de derde keer op rij dat Winterswijk de eerste marathon op natuurijs van het jaar organiseert. De Winterswijkse IJsvereniging kreeg donderdagochtend de wedstrijd toebedeeld van de KNSB nadat de ijsvloer de vereiste dikte van 3 centimeter had bereikt. Op dat moment was naast Winterswijk alleen het Friese Burgum nog in de race.

Dinsdagochtend zette Krabbenborg met 34,878 kilometer het nieuwe werelduurrecord schaatsen op natuurijs neer op de baan in Winterswijk.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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