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Anne (43): ‘De surprise van mijn kind wordt een wedstrijd tussen ouders’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Anne over de surprise.

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Sofie geeft advies.

Opvoedvraag: ‘De surprise wordt een wedstrijd tussen ouders, moet ik daarin meegaan?’

Lieve Sofie,

Mijn dochter zit in groep 8 en moet ook dit jaar weer een surprise maken voor haar lootje. Ze heeft het lootje van een vriendin getrokken en is daarom van plan om er iets spectaculairs van te maken. Nu zie en zag ik de afgelopen jaren om me heen dat veel ouders hun kind te hulp schieten en er de meest imponerende kunstwerken van maken. Sommige kinderen kwamen aanzetten met complete kunstwerken met bewegende onderdelen en lichtjes. Vaak lijkt het alsof de ouders de surprise grotendeels zelf hebben gemaakt. Het voelt als een soort wedstrijd tussen ouders.

De surprise van mijn kind valt waarschijnlijk wel een beetje in het niet bij de rest als ik haar niet help. Ik wil haar niet het gevoel geven dat ze tekortschiet, maar ik wil ook niet meegaan in die prestatiedruk tussen ouders. Wat kan ik het beste doen? Haar zelf een simpele surprise laten maken en accepteren dat het minder indrukwekkend wordt dan die van de meeste kinderen? Of kan ik haar beter flink meehelpen, zodat ze niet buiten de boot valt?

Hoor graag je visie!

Liefs, Anne

Het antwoord

Goede vraag, Anne. Je wil niet dat je dochter buiten de boot valt, maar je wil ook dat zij haar eigen surprise maakt. Ik denk dat het belangrijkste is dat zij zelf eigenaar blijft van de surprise die ze maakt en dat zij het gevoel behoudt dat zij zelf iets bedacht en gemaakt heeft. Als je als ouder haar werk gaat overnemen, kun je haar onbewust de boodschap geven dat wat ze doet niet goed is.

Ik begrijp de zorg dat je niet wil dat je dochter buiten de boot valt. Kinderen en vooral (pre)pubers vergelijken zichzelf continu met anderen en willen er graag bij horen. Je zou daarom kunnen overleggen met je dochter over de hulp die ze nodig heeft (als ze die al nodig denkt te hebben). Spreek bijvoorbeeld met haar af dat zij de leiding houdt over het ontwerp en dat jij de lastige technische handelingen uitvoert. Maar alleen als ze dat wil natuurlijk; misschien vindt ze het helemaal niet nodig dat je helpt.

Waarom maken we surprises? Surprises zijn ontstaan uit een eeuwenoude Sinterklaastraditie waarin mensen elkaar op een speelse manier plaagden. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden cadeaus verstopt in kunstwerken van papier-maché, vaak met een gedicht erbij. Zo konden mensen elkaar op een grappige manier een spiegel voorhouden. Vanaf de jaren 50 werd de surprise populair binnen gezinnen.

Je kunt ook nog benadrukken dat veel surprises het werk van ouders lijken te zijn en dat dat dus niets zegt over haar creativiteit. Een persoonlijke surprise waaraan ze zelf hard gewerkt heeft, heeft minstens zoveel waarde.

Als de verwachtingen in de klas echt de spuigaten uitlopen en als je merkt dat kinderen er prestatiedruk door ervaren, dan zou je het eens met de leerkracht kunnen bespreken. Die kan de ouders er misschien aan herinneren dat het om plezier gaat en geen wedstrijd is wie de mooiste kunstwerken maakt.

Lees op J/M Ouders het verhaal van Anna: Moeder waarschuwt na brandende Sinterklaassurprise: ‘Binnen seconden stond het papier-maché in lichterlaaie’.

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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