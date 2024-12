Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijk tijdens kerst al last van hooikoorts, volgens onderzoekers

Mensen kunnen mogelijk tijdens kerst al last krijgen van hooikoorts, waarschuwen onderzoekers van onder meer de universiteit in Wageningen (WUR) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Het is daarom goed om hooikoortsmedicijnen in huis te hebben, aangezien veel winkels tijdens kerst dicht zijn.

Hooikoorts door vroege bloei

Door de hoge temperaturen in december na een warme herfst komen de eerste elzen en hazelaars al in bloei. Bij droge en zonnige omstandigheden kan de pollenconcentratie flink oplopen, signaleren de auteurs op Nature Today. Het is iets wat de laatste jaren, door de opwarmende aarde, steeds vaker voorkomt.

De onderzoekers wijzen erop dat meer mensen last zullen hebben van klimaatverandering. Niet alleen door vroege pollen, maar ook door bijvoorbeeld hittestress. Daarom begint een nieuw onderzoeksproject dat zich richt op het gezond omgaan met hitte en pollen in het veranderende klimaat.

Witte kerst

De hoge temperaturen hebben nog een ander nadeel: ook dit jaar zit een witte kerst er niet in. Tijdens kerst ligt de maximumtemperatuur namelijk tussen 8 en 10 graden. Normaal is het overdag gemiddeld 6 graden in deze tijd van het jaar.

Vrijdag draait de wind richting het zuidoosten, waardoor wat koudere lucht wordt aangevoerd. Zaterdag en zondag ligt de maximumtemperatuur dan nog maar rond een graad of 5.

Alpen vol sneeuw

Waar wél sneeuw is te vinden tijdens de kerstdagen, is in de Alpen. Maandag heeft het flink gesneeuwd in grote delen van de Alpen. Op sommige plekken is een halve meter sneeuw gevallen. Vooral het Oostenrijkse deel krijgt flink wat sneeuw te verwerken. Dat komt goed uit, want dit deel van de Alpen heeft nog niet veel sneeuw gehad. Er kan tussen de 15 en 35 centimeter vallen.

De zon laat zich op eerste en tweede kerstdag uitbundig zien. Er staat nauwelijks wind, wat zorgt voor ideale omstandigheden op de skipistes, met prachtig besneeuwde bergen en bomen. Op tweede kerstdag kunnen in Oostenrijk wolkenvelden overtrekken waaruit mogelijk een enkele sneeuwvlok kan vallen. De temperatuur ligt op vrijwel alle hoogtes overdag rond of iets onder het vriespunt.

Sneeuwzekerheid afgenomen

Het is lang geleden dat de Alpen er tijdens de kerstperiode zo mooi wit uitzagen. Zeker onder de 1500 meter was het de afgelopen jaren vaker groen dan wit met kerst. Daardoor is de sneeuwzekerheid tijdens de kerstperiode in de lagere skigebieden aanzienlijk afgenomen ten opzichte van eind vorige eeuw en de eerste jaren van deze eeuw. Dit jaar lijkt echter weer een ouderwets witte kerst te brengen met prachtige sneeuwcondities tot in de laagste skigebieden.

