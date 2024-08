Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarschijnlijk ben of ken jij iemand die tolyamoreus is, maar wat is het? ‘Komt heel vaak voor’

Heb jij ooit gehoord van tolyamorie? Het is een nieuwe term die oppopt over non-monogame relatievormen. Volgens deskundigen zitten een hoop mensen waarschijnlijk in een tolyamoreuze relatievorm. Maar of dit zo’n gezonde en open relatiedynamiek is? Nee, kenners denken van niet.

Hoewel monogamie in onze maatschappij nog veelal de norm is, zijn we anno 2024 ruimdenkender over non-monogame relatievormen. Dan Savage, seks- en relatieauteur en maker van de Savage Love-podcast slingerde de term tolyamorie de wereld in. En ook The Independent over schrijft over deze relatievorm.

Wat is tolyamorie?

Maar wat is dat toch? Tolyamorie? Het woord – een samenvoeging van ‘tolereren’ en ‘polyamorie’ – beschrijft wanneer iemand de ontrouw van zijn partner accepteert. Niet omdat jullie samen voor een bepaalde relatievorm kiezen, maar vaak om de schone schijn op te houden.

Relatieonderzoeker en schrijfster Marie Thouin vertelde er ook over tegen HuffPost. „Tolyamorie is een relatiestijl waarbij een of beide leden van een sociaal monogaam koppel een oogje toeknijpt, als de partner seks heeft (of heeft gehad) met iemand anders, om de relatie in stand te houden.” Volgens haar komen dit soort relaties ‘heel vaak voor’.

„Mensen zijn van elkaar afhankelijk voor wederzijdse zorg, financiële zekerheid en emotionele veiligheid”, aldus Thouin. Waardoor sommigen ervoor kiezen om de schijn op te houden en de monogamie ‘faken’.

Non-monogame relatievormen

Savage concludeert in zijn podcast dat deze mensen „niet dom of naïef zijn”. Nee, volgens hem weten deze tolyamoreuzen waarvoor ze tekenen en hebben zij vrede gesloten met wat zij krijgen. Dit zijn mensen die geen open relatie willen, en ook niet willen dat hun relatie eindigt.

Binnen de non-monogame relatievormen zijn er nogal wat variaties mogelijk. Eentje daarvan is ‘Don’t ask, don’t tell’. Waarbij partners wederzijds instemmen om achter elkaars rug om met anderen te mogen gaan. Voorwaarde is alleen dat zij dit niet van elkaar willen weten.

Die relatievorm zit wellicht het meest in de buurt van tolyamorie, stelt The Independent-journalist Oliver Keens, die zichzelf als niet-monogaam bestempelt. Maar volgens Keens ligt er in dit soort situaties ook een hoop achterdocht, onrust en angst op de loer. Gevoelens die vaak groter zijn dan de verworven seksuele vrijheden. Al gaat het bij ‘Don’t ask, don’t tell’ nog steeds over een wederzijdse beslissing. Bij tolyamorie is dit niet het geval en wordt er evenmin gecommuniceerd.

Welke non-monogame relatievormen zijn er? Jorna Wierts, relatiecoach en mede-oprichtster van de Amsterdamse erotische feesten Big Little Secrets (BLS) , vertelde tegen Vrij Weekendmagazine over de verschillende non-monogame relatievormen. Non-monogamie is volgens haar een parapluterm. „Bij een open relatie mag je van een primaire partner op date met een ander. Simpel gezegd heb je dan seks met een ander, zonder dat daar liefde bij komt kijken.” Maar er is meer dan dat: Polyamorie – „Daarbij gaat het meer over het ‘delen van liefde’. Ook voor aseksuele mensen kan dit een prettige relatievorm zijn. Ook wat betreft polyamorie heb je verschillende vormen. Zo kun je kiezen voor een ‘triangle-relatie’, oftewel een relatie met drie personen. Maar het kan ook zo zijn dat één persoon met twee mensen een relatie heeft. Maar die twee mensen dan weer niet met elkaar.”

„Daarbij gaat het meer over het ‘delen van liefde’. Ook voor aseksuele mensen kan dit een prettige relatievorm zijn. Ook wat betreft polyamorie heb je verschillende vormen. Zo kun je kiezen voor een ‘triangle-relatie’, oftewel een relatie met drie personen. Maar het kan ook zo zijn dat één persoon met twee mensen een relatie heeft. Maar die twee mensen dan weer niet met elkaar.” Solo-poly – „Die mensen zetten zichzelf centraal en hebben geen primaire partner. Deze mensen hebben meerdere liefdes.”

– „Die mensen zetten zichzelf centraal en hebben geen primaire partner. Deze mensen hebben meerdere liefdes.” Swingers – „Vaak koppels die seksueel contact hebben met andere koppels. Met als subvorm partnerruil.”

– „Vaak koppels die seksueel contact hebben met andere koppels. Met als subvorm partnerruil.” Vriendschap+ / Friends with benefits – „Een vriendschap waar ook seks bij komt kijken.

– „Een vriendschap waar ook seks bij komt kijken. ‘Don’t ask, Don’t tell’

Vraagtekens bij tolyamorie

Tolyamorie eist dat iemand eenvoudigweg accepteert dat zijn partner erotische verlangens heeft die verder gaan dan hij of zijzelf. Maar wat achterwege wordt gelaten bij tolyamorie is het ‘zware werk’ dat achter veel non-monogame relatievormen schuilgaat. Je moet als koppel namelijk open en eerlijk over wensen en grenzen kunnen praten en die respecteren zonder je afgewezen te voelen. Bij tolyamorie vindt het stuk waarbij je geconfronteerd wordt met jezelf en jouw partner niet plaats.

Keens heeft zijn bedenkingen bij tolyamorie. „Mijn ervaring is dat deze scenario’s niet werken als je niet met elkaar kunt praten en elkaar kunt begrijpen. Ook niet slechts één keer. Op verschillende punten in de relatie, moet je dringend inchecken en ervoor zorgen dat alle partijen hetzelfde voelen.”

Vreemdgangers bagatelliseren

Tolyamorie veronderstelt dat de vreemdgaande partner in wezen een goed mens is, en ofwel een nobel doel vervult, ofwel een klein verlangen vervult. In zijn podcast spreekt Savage bij wijze van voorbeeld over ‘iemand die bereid is de ogen te sluiten voor een lapdance of een korte affaire na jaren van huwelijk’. Maar Keens benadrukt dat je de daden van eventuele hebzuchtige, egoïstische, narcistische vreemdgangers ook met de term kan bagatelliseren. Vreemdgangers die tegen hun affaire kunnen zeggen: ‘Maak je geen zorgen over mijn partner. Hij/zij is tolyamorous…’, aldus Keens gekscherend.

Volgens hem is er maar één sleutel om niet-monogamie te laten werken: duidelijke en eerlijke communicatie.

Reacties