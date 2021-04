Tientallen Joshen vechten in Nebraska om de titel ‘echte Josh’

Tientallen Joshen kwamen gisteren in de Amerikaanse staat Nebraksa samen om voor eens en voor altijd uit te vechten wie de naam op social media mag gebruiken. En met uitvechten bedoelde organisator Josh Swain ook letterlijk vechten. Hij organiseerde een veldslag.

Het begon een jaar geleden als een grap op Facebook. De 22-jarige Swain uit Arizona was het zo zat dat zijn naam telkens al in gebruik is op social media dat hij besloot om iedere Josh Swain die hij op Facebook kon vinden uit te nodigen voor een groepschat.

Veldslag bepaalt wie echte Josh is

Om te bepalen wie de ‘echte’ Josh is en de naam op social media mag gebruiken, leek het Swain grappig om een veldslag te organiseren. „24-04-2021, 12.00 uur, kom naar deze coördinaten (40.8223286, -96.7982002) om te vechten. Wie wint, mag de naam houden en alle anderen moeten hun naam veranderen. Je hebt een jaar om je voor te bereiden op het gevecht, succes”, schreef Swain.



We’re 5 days away from the Josh fight, this should be on everyone’s radar pic.twitter.com/l5NIrLyU8L — Carlos Spicy Wnr (@dfwrugger) April 20, 2021

Het bericht ging viral en Swain besloot dan ook om de daad bij het woord te voegen en organiseerde de veldslag in het echt. En hoewel er een serieus gevecht plaatsvond, raakte er niemand gewond. Gisteren kwamen alle Joshen, gewapend met een zwemnoodle, bijeen op een veldje in het plaatsje Lincoln in Nebraska voor een ‘Zwemnoodle Battle Royale’.



9000 dollar voor kinderziekenhuis

Omdat de veldslag van Swain zoveel bijval kreeg, besloot de groep om geld op te halen voor een kinderziekenhuis in het plaatsje Lincoln. In totaal haalden deelnemers aan de veldslag bijna 9000 dollar op.

En de winnaar? Dat was de 5-jarige Josh uit Lincoln. Voor de ogen van tientallen andere Joshen en de lokale media, werd het jongetje gekroond.