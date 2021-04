Amsterdamse vrouw krijgt al maanden oude kranten bezorgd, wijkagent lost mysterie op

Maandenlang vond de Amsterdamse Agnita Jorna elke zaterdag twee twintig jaar oude kranten in haar brievenbus. Wie die kranten bezorgde en waarom, bleef lange tijd onduidelijk. Tot de wijkagent de zaak onder de loep nam.

Bewoonster Agnita Jorna ontving het afgelopen halfjaar elke zaterdag, naast haar gebruikelijke Volkskrant, twee kranten van twintig jaar oud in haar brievenbus. Niemand anders in haar appartementencomplex ontving ook oude kranten. En waarom de kranten toch steeds bij Jorna in de brievenbus belandde was een raadsel. „Was het wraak na een klacht over de bezorger of een andere gerichte actie? Ze kwam er maar niet achter”, schrijft de wijkagent van het basisteam West Haarlemmerweg op Facebook.

De hele nacht posten

Het mysterie belandde op zijn bordje, en hij besloot maar eens een hele nacht voor de deur van Jorna te gaan posten. „Alles en iedereen kwam voorbij, maar niemand stopte. Eindelijk, rond 02.00 uur stopte er een fietser, pal voor de portiek. Ik geloofde mijn ogen niet. Het was een krantenbezorger!” Even dacht de wijkagent beet te hebben, maar de krantenbezorger tilde de naast zich lopende hond in zijn fietsmand en fietste vervolgens door.

Dwangmatig kranten bezorgen

Rond 06.00 uur kwam er echter een man aangelopen die de aandacht van de wijkagent aandacht trok. Terecht, want in de portiek duwde hij twee dikke kranten in de bus van de vrouw, schrijft de agent. „Hebbes!” De man ging vrijwillig met de wijkagente mee naar het politiebureau, waar hij vertelde dat hij dwangmatig iedere zaterdag terugkeert naar de buurt waar hij opgroeide. „Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus.”

De man heeft beloofd de kranten voortaan naar een papierbak te brengen, in plaats van ze bij Jorna in de brievenbus te ‘bezorgen’. Jorna reageerde volgens de wijkagent opgelucht.