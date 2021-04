Op deze plek kun je vanaf vandaag twee heuse dinorotondes vinden

In Boxtel prijken sinds vandaag twee nieuwe dinosaurussen op een rotonde. Het Brabantse dorp, dat ooit nog de hoop had een dino-dorp te worden, kreeg in 2017 een dinorotonde. Vanochtend om 10.00 uur werden twee levensgrote replica’s van de europasaurus neergezet op de tweede rotonde.

Boxtel heeft al sinds 2017 een enorme styracosaurus staan op de rotonde Schijndelseweg/Brederodeweg. De dinorotonde is erg geliefd onder de bewoners. Zo krijgt de dino met sinterklaas een sinterklaaskostuum, met Kerst krijgt de dino een kerstmuts op en met Koningsdag krijgt het oranje versiering.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De dino hier op de rotonde is al helemaal in paasstemming pic.twitter.com/UqRbtWQoVC — Mieke (@mamaspower) April 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De dino hier op de rotonde heeft bezoek gekregen van Maria, jozef en dinoke Jezus. #kerst #rotondedino pic.twitter.com/EFMIY7I315 — Mieke (@mamaspower) December 23, 2020

Dinorotonde populair

De eerste dinorotonde beviel zo goed, dat er een tweede bij moest komen. Op de rotonde Dukaat/Bosscheweg, voor de deur van het politiebureau zijn er nu dus twee neergezet. Ze zijn hier geplaatst door het Oertijdmuseum.

De dino’s zijn zes meter lang en werden vorige maand beschilderd door graffiti-artiesten van Stichting Tunnel Vision. Ze hebben er volgens Mooi Boxtel voor gekozen een mannetjes- en een vrouwtjesexemplaar te maken. Daarom hebben beide dino’s ook een andere kleur. Het mannetje is te herkennen aan de iets kleurrijkere beschildering.

Zo ziet de nieuwe dinorotonde eruit:

Europasaurussen op rotonde Dukaat. Boxtel heeft een tweede dinorotonde. Vanochtend rond de klok van half elf verhuisden twee replica's van Europasaurussen van het Oertijdmuseum naar rotonde Dukaat. Loon- en transportbedrijf Van Pinxteren verzorgde de plaatsing, bij wijze van sponsoring. Stichting Tunnel Vision voorzag de dino's onlangs van passende kleuren. Vanuit elke hoek ogen de Europasaurussen anders, vooral door de lange nekken. Die vormen gezien vanaf de Bosscheweg met het oog richting het noorden een hart, met een beetje fantasie. Lees donderdag meer in Brabants Centrum. Posted by Brabants Centrum Boxtel on Wednesday, April 14, 2021

Dino-dorp

Boxtel had ooit nog de ambitie om een dino-dorp te worden. Een aantal enthousiaste ondernemers, waaronder de directeur van het Oertijdmuseum, wilden dat het centrum vol zou komen te staan met dino-bankjes en dino-pootafdrukken. Volgens Trouw wilden ze het dorpscentrum nieuw leven inblazen door op de markt een van de grootste kunststoffen dino’s ter wereld te zetten. Die zou dan zo’n drie bussen lang zijn en kinderen zouden er dan op kunnen spelen. Helaas kwamen de plannen niet verder dan de dinorotonde.