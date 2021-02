Kees van der Staaij (SGP) vergelijkt bij Jinek abortus met kopen pannenset

Die uitzendingen van Jinek, die doen toch elke keer een hoop stof opwaaien. Ook gisteravond, toen Kees van der Staaij (SGP) tegenover Pia Dijkstra (D66) de vergelijking trok tussen een abortus en het kopen van een pannenset.

Het gesprek tussen de twee politici ging over de bedenktijd voor een abortus. Op dit moment staat er in de wet dat een vrouw verplicht is om vijf dagen na te denken over de keuze voor een abortus, nadat ze bij een arts is geweest. Dijkstra wil dat afschaffen. Die bedenktijd dient volgens haar nergens toe. „Dat veronderstelt dat een vrouw dat nog niet gedaan heeft als ze naar de abortuskliniek gaat”, legt de politica uit. „En er wordt verondersteld dat je in die vijf dagen nog enorm van gedachten kunt veranderen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

''Ik wil de verplichte bedenktijd van vijf dagen er uit'', aldus Pia Dijkstra van D66 over de abortuswet. #Jinek pic.twitter.com/xi2AyM7kRG — Jinek (@Jinek_RTL) February 18, 2021

Van der Staaij: Meer bedenktijd bij kopen pannenset

Juist, vrouwen hoeft niet verteld te worden hoe lang zij wel of niet moeten nadenken over hun eigen keuzes, zei Dijkstra ook. Met haar uitspraken zat ze – letterlijk en figuurlijk – recht tegenover Van der Staaij van de SGP. De SGP, die is namelijk geen fan van abortussen. Volgens Van der Staaij heeft een vrouw nu meer tijd om na te denken over de aanschaf van een pannenset dan over een abortus. Als je namelijk een pannenset hebt gekocht, mag je ‘m na 14 dagen nog terugbrengen.

Op Twitter zijn de meningen verdeeld: het enige kamp vindt het belachelijk, en noemt het een „schandelijke opmerking”. Andere mensen vinden de vergelijking „pijnlijk, maar waar”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schandelijke opmerking van aartsconservatieve Kees van der Staaij om bedenktijd voor een vrouw bij abortus te associëren met de aanschaf van een pannenset.

Eens met Pia Dijkstra; pin de bedenktijd niet vast op 5 dgn, laat de mondige vrouw dat in al haar wijsheid bepalen! #jinek pic.twitter.com/cDTu7aVzzc — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 18, 2021

Andere mensen prijzen hoe Van der Staaij bij Jinek aan tafel het debat voert: „Rustig, inhoudelijk en beargumenteerd. Pia Dijkstra lijkt vooral emotioneel te reageren. En heeft vooral het argument ‘vrouwenrechten’, maar weinig oog voor de rechten van het ongeboren leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kan zeggen wat je wil maar Kees van der Staaij heeft zich uitstekend voorbereid en maakt Pia Dijkstra van #D66 inhoudelijk af. #jinek — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) February 18, 2021

‘Hup Pia, go!’

Maar natuurlijk is er ook aan steun voor Dijkstra geen gebrek. Het andere kamp prijst haar dan weer om haar argumenten, standvastigheid en zegt dat ze „de vloer met hem aanveegt”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

SGP Van der Staaij komt vooral met non-argumenten om de abortuswet weg te drukken. Hele sterke onderbouwde argumenten van D66 Pia Dijkstra. Die veegt de vloer met hem aan. #jinek — Terence Hersbach (@THersbach) February 18, 2021

Veel mensen zijn het in ieder geval eens over het (schijnbaar) belangrijkste argument: de vrouw kan voor haarzelf bepalen hoe lang ze wel of niet nadenkt over een abortus. Of over wat dan ook. Iemand verplichten tot vijf dagen denktijd, terwijl ze waarschijnlijk al lange tijd worstelt met zo’n keuze, is nogal ouderwets.

Ook maakte Dijkstra nog een opmerking, waar Van der Staaij het niet mee eens leek te zijn: „Vrouwen zijn autonome wezens.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pia Dijkstra: " vrouwen zijn autonome wezens." Kees van der Staaij kijkt bedenkelijk…. #jinek — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) February 18, 2021

Jinek: ‘Ook vijf dagen bedenktijd voor sterilisatie’

Tot slot trok Eva Jinek, die het hele zooitje (bege)leidde, een andere vergelijking: „Moeten mannen ook vijf dagen bedenktijd voor sterilisatie?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Moeten mannen ook 5 dagen bedenktijd voor sterilisatie" hahaha daaaamn Eva, fantastisch #jinek — Marl1 (@plantmoordenaar) February 18, 2021

Bekijk hier de uitzending terug.