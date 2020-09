Moria-migranten verblijven op boten, Duitsland wil duizend mensen opnemen

De Griekse regering is druk aan het zoeken naar vervangende huisvesting voor de migranten uit het verwoeste kamp Moria op Lesbos. Ze worden op het moment onder meer ondergebracht op schepen.

Moria is het grootste vluchtelingenkamp van Europa, er woonden ruim 12.000 mensen. Het is echter bedoelt voor maar 2800 vluchtelingen. Tijdens de nachtelijke branden sloegen duizenden migranten op de vlucht. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

Minister van Migratie Notis Mitarakis zegt dat de meest kwetsbare mensen de aankomende nacht kunnen doorbrengen op een veerboot. Er worden morgen twee marineschepen verwacht. Aan boord daarvan kunnen ook mensen worden opgevangen.



Second fire broke out a few minutes ago. People are fleeing from the flames yet again. #Moria Camp residents filmed this. pic.twitter.com/xmaOkqBom8 — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 9, 2020

‘Wat moeten we nu doen?’

Er zaten vanavond ook nog veel gevluchte migranten aan de kant van de weg tussen het kamp en de haven van Mytilini. „Wat moeten we nu doen? Waar kunnen we heen?”, verzuchtte een Afghaanse man. Ondertussen brak er in Moria opnieuw brand uit. Migranten die waren achtergebleven moesten toen alsnog op de vlucht slaan.

Minister Mitarakis, die zelf naar het eiland is gereisd, zegt dat de politie alle bewoners van het kamp heeft teruggevonden. Zij worden weggehouden van de 85.000 andere inwoners van het Griekse eiland. Een groep van zo’n vierhonderd minderjarige asielzoekers zonder begeleiders wordt overgebracht naar het vasteland.

Hoe het nu verder moet met de migranten, is niet duidelijk. De autoriteiten denken dat kampbewoners zelf brand hebben gesticht nadat tientallen coronabesmettingen waren gemeld in Moria. Volgens de brandweer was er sprake van meerdere brandhaarden. Ook zouden brandweerlieden met stenen zijn bekogeld.

Tot duizend mensen naar Duitsland

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil tot duizend mensen opnemen uit het vluchtelingenkamp. Maar dat moet dan wel onderdeel zijn van een „groot, Europees totaalconcept”, zei premier Armin Laschet van de aan Nederland grenzende deelstaat volgens de Duitse omroep WDR.

Laschet heeft de Griekse premier Mitsotakis evenwel aangeboden direct kinderen en hun families op te nemen en humanitaire hulp te sturen. Hij bezocht het kamp met ruim 12.000 inwoners een maand geleden nog.



"The people urgently need to be evacuated from #Lesbos. We need the help from #Europe and we need it now." – Verena is on site in #Moria Camp for @TeamKitrinos.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/N39Nc7SEqo — Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 9, 2020

‘Europa eindelijk wakker schudden’

De verdeling van asielzoekers over EU-landen is al jaren een hoofdpijndossier. „De verschrikkelijke beelden van het brandende Moria moeten Europa eindelijk wakker schudden”, hekelt Laschet op Twitter. Zijn minister voor integratie Joachim Stamp roept de federale regering in Berlijn op hierin de leiding te nemen.

Duitsland bekleedt momenteel het roterende EU-voorzitterschap. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wil Griekenland met de Europese Commissie en behulpzame EU-landen zo snel mogelijk steun bieden. Het gaat dan ook om de verdeling van vluchtelingen over lidstaten die bereid zijn asielzoekers op te nemen, twitterde hij.

De Europese Commissie presenteert binnenkort een plan voor het migratie- en asielbeleid.

