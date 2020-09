Ken je deze podcasts al? #43 Tech

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal de tech podcasts.

De Technoloog

Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg in gesprek met spraakmakende experts over technologische ontwikkelingen en de impact op onze samenleving. Enkele onderwerpen, die in deze BNR-podcast worden besproken zijn Gamification, de energietransitie, e-health, AVG en smart homes.

Bright Podcast

Het populaire platform Bright heeft al enige tijd ook een podcast. De wekelijkse podcast over tech. In elke aflevering worden het belangrijkste nieuws, maar ook trends en gadgets besproken. Ook voor reviews, testen en tips van nieuwe producten ben je hier aan het goede adres.

Tweakers Podcast

De podcast van de grootste techsite van de Benelux geeft elke week een mooi beeld van wat er op tech gebied te koop is. Van nieuwe camera, videokaarten, smartwatches, games tot apps.

iCulture.nl

In de iCulture.nl podcast hoor je alles over de nieuwste ontwikkelingen rondom Apple. De redacteuren van iCulture.nl vertellen over hun ervaringen, welke producten zij de afgelopen tijd getest hebben en wat ze vinden van de belangrijke gebeurtenissen die in het nieuws zijn. Een must voor alle Apple-fans.

NOS op 3 Tech Podcast

In de NOS op 3 Tech Podcast hoor je elke week het laatste nieuws uit de wereld van technologie en sociale media. Deze podcastserie geeft antwoorden op vragen als: Is 5G veilig? Hoe gevaarlijk zijn politieke deepfakes in Nederland? En welke data verzamelt TikTok over jou?