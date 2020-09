‘Nederland moet onmiddellijk 500 kinderen uit Moria overnemen’

Na de brand die afgelopen nacht vluchtelingenkamp Moria verwoestte, hebben veel alleenstaande vluchtelingenkinderen geen dak meer boven hun hoofd. Meerdere vluchtelingenorganisaties roepen de overheid op om onmiddellijk vijfhonderd van die kinderen naar Nederland te halen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling vinden dat er direct geëvacueerd moet worden.

De brand heeft afgelopen nacht het grootste deel van het kamp verwoest. Er was in het kamp maar plek voor 3000 personen, toch woonden er 13.000 mensen. „De inwoners van kamp Moria, die al huis en haard hebben moeten verlaten, zijn nu opnieuw ontheemd en op de vlucht”, aldus de vluchtelingenorganisaties.

Ook Oxfam Novib roept op tot actie: „Nederland moet nu onmiddellijk een deel van de alleenstaande kinderen uit Moria overnemen, die door deze brand zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben.’’ De organisatie, die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking, houdt het Europese asielbeleid verantwoordelijk voor de ramp. „Deze verwoestende brand is de zoveelste humanitaire catastrofe op de Griekse eilanden, veroorzaakt door wanbeleid van de EU en haar lidstaten. Jarenlang is de verantwoordelijkheid voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging afgeschoven op Griekenland.”

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020