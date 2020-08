Formule 1-kwalificatie GP Spanje: Hamilton pakt pole, Verstappen 3de

Heet, heter, heetst was het op het circuit de Barcelona Catalunya waar de Formule 1 dit weekend in actie komt. De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje werd verreden met een baantemperatuur van 50 graden, wat betekent dat bandenmanagement weer een uitdaging was. Aan het eind van de kwalificatie was het Lewis Hamilton die de poleposition pakte. Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer gevolgd door Max Verstappen met een derde tijd.

Voor de Nederlander Max Verstappen was het een prima kwalificatie. De Nederlander moest er een perfect rondje uit zien te persen om zo onder andere de Racing Point-bolides achter zich te houden. Toen de Racing Point-bolides zich niet wisten te verbeteren, was Verstappen verzekerd van de derde startplek.



„Dit was het maximale wat we op dit moment kunnen doen. Het hele weekend staan we al op de derde plek”, vertelde Verstappen na afloop voor de camera bij Formula 1. “De longruns zagen er gisteren goed uit en ik voelde me goed in de auto. Ik hoop dat ik morgen de druk op de Mercedessen kan zetten. Inhalen is hier (op deze baan red.) moeilijk, maar ik ga mijn best doen.”

Bij Ziggo Sport voegde de Nederlander daar het volgende aan toe: „Het was geen verkeerde ronde. We zitten er zeventiende achter. De afgelopen races was dat steeds meer dan een seconde.” Verstappen hoopt dat de Mercedessen morgen minder snel over één ronde zijn dan ze vandaag waren.

Downforce verliezen

„De rode band is prima om op te starten.Laten we morgen maar even afwachten”, stelt Verstappen. „Van mijn kant voelde het goed, maar ik weet niet of het genoeg is om hen (de Mercedessen red.) aan te vallen. Als je binnen drie seconden van een andere auto rijdt, merk je al dat je downforce verliest. Inhalen is moeilijk. We moeten of een goede start hebben en meteen al in kunnen halen of we moeten het op strategie gaan doen, maar dat zien we morgen wel.”

De Grand Prix van Spanje zal morgenmiddag verreden worden op het circuit de Barcelona Catalunya. De race gaat om 15.10 uur van start en is live te volgen via Ziggo Sport.

