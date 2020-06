Oversterfte leidde tot topdrukte uitvaartbranche, maar minder omzet

De oversterfte die plaatsvond in Nederland heeft geleid tot topdrukte in de uitvaartbranche. Toch heeft het extra aantal uitvaarten niet geleid tot meer omzet.

Hoewel het aantal uitvaarten in de eerste negen weken van de corona epidemie met 60% steeg, daalde de omzet per uitvaart met 38%. Dus men moest veel harder werken om dezelfde omzet te genereren. Dit blijkt uit onderzoek van ​Offerte.nl​.

Minder mogelijkheden

Het is ergens ook wel logisch natuurlijk. Het zijn de coronamaatregelen die er toe leidden dat uitvaartverzorgers minder omzet overhielden aan een uitvaart. Naast het houden van afstand is er een maximaal aantal van 30 genodigden vastgesteld. Ook het samenkomen na de ceremonie met een hapjes en drankjes is tijdelijk niet toegestaan. Hierdoor wordt er geen omzet gedraaid op catering en is een uitvaart sneller afgelopen.

In de eerste negen weken van de coronaepidemie was er volgens het CBS een oversterfte van bijna ​9000 mensen​. Dit leidde ertoe dat uitvaartbedrijven in bepaalde weken tot wel 70 procent meer uitvaarten organiseerden dan gewoonlijk in deze periode.

De drukte was dan ook te merken op de werkvloer, vertelt Jan-Jaap Palma van Uitvaart24. ​„Wij hebben shifts gedraaid van half 7 ‘s ochtends tot half 11 ‘s avonds om de mensen te kunnen helpen met een waardig afscheid.”

Ontsmetten

Erwin Livestro van Noach uitvaart vertelt het volgende. „Er ging veel tijd zitten in zaken die normaal geen tijd kosten zoals ontsmetten van onze verzorgingsbussen en statiewagens. Wij hadden constant twee teams op de weg om overleden mensen op te halen, waar we het normaal met een team doen.”

Het is nog niet bekend wanneer er meer versoepelingen zullen plaatsvinden in de uitvaartsector. Mogelijk zal er per 1 juli een verruiming plaatsvinden wat betreft het maximum aantal mensen dat op een uitvaart samen mag komen. Het maximum aantal mensen zou dan verhoogd worden naar 100 mensen.

