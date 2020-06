5 films die in week 24 verschenen: Da 5 Bloods op Netflix en meer

Iedere zondag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe films op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar het opeens zeer actuele Da 5 Bloods.

Naast de nieuwe film van Spike Lee kun je sinds deze week ook de Videolanddocu Is Geluk Te Koop? kijken. Verder zien we ook de Poolse versie van Fifty Shades of Grey op Netflix verschijnen en staat er op Disney+ een nieuwe sciencefiction-avonturenfilm voor het hele gezin.

1. Da 5 Bloods

Genre: actie / drama

Waar te zien: Netflix

Het had niet veel gescheeld of Da 5 Bloods was er nooit gekomen. Geen studio wilde in zee met Spike Lee. Gelukkig wierp Netflix zich op als laatste redmiddel. Nu is de film dan toch te zien en deze is zeker de moeite waard. In Da 5 Bloods volgen we vier Afro-Amerikaanse veteranen die terugkeren naar Vietnam om op zoek te gaan naar het stoffelijke overschot van hun commandant. Tijdens deze reis blikken ze terug op hoe slecht zwarte Amerikaanse soldaten in het leger behandeld werden. Een onderwerp dat op dit moment zeer actueel is.

2. Is Geluk Te Koop?

Genre: documentaire

Waar te zien: Videoland

Gelukkig zijn. Dat willen we allemaal wel, maar hoe krijg je het voor elkaar? Met alle gelukscoaches, trainingen en spirituele reizen die je kan maken, zou je denken dat je geluk gewoon kunt kopen. Maar is dat ook zo? Voormalig Rambam-duo Lars Gierveld en Jelte Sondij doken in de geluksindustrie om dat uit te zoeken. Meer weten over de Videoland documentaire Is Geluk Te Koop? Lees hier dan ook ons interview met de makers.

3. 365 Dni

Genre: romantiek

Waar te zien: Netflix

Fans van Fifty Shades of Grey die behoefte hebben aan nog meer films vol passie en bijzondere relaties opgelet. Op Netflix kun je nu 365 Dni vinden. Een film die regelmatig de Poolse Fifty Shades of Grey genoemd wordt. 365 Dni gaat over een jonge hotelmedewerkster die tijdens haar vakantie op Sicilië ontvoerd wordt door een jonge maffiabaas. De reden: hij ziet in haar zijn droomvrouw. De maffiabaas laat zich vervolgens met haar opsluiten in een luxueus kasteel en geeft haar 365 dagen om verliefd op hem te worden.

4. The Gentleman

Genre: misdaad / actie

Waar te zien: Pathe Thuis

In The Gentleman kijken we mee over de schouder van Mickey Pearson. Hij is een succesvol man die heel Londen van marihuana voorziet. Zijn imperium is enorm en dat betekent dat de concurrentie er alles aan doet om hem van de troon te stoten. Al helemaal wanneer het verhaal de ronde gaat dat Mickey erover nadenkt om te stoppen. Opeens komen alle concurrenten in actie en belandt Mickey in een web van intriges, complotten en chantage. Een zeer vermakelijke en typische Guy Ritchie film met een ongekende cast.

5. Artemis Fowl

Genre: avontuur / familie

Waar te zien: Disney+

De langverwachte verfilming van de populaire boekenserie Artemis Fowl is eindelijk te zien. De gelijknamige film had eigenlijk in de bioscoop moeten verschijnen, maar door de pandemie kiest Disney nu toch voor een online release. Via Disney+ kunnen we nu eindelijk op avontuur met Artemis. Een 12-jarig genie en de zoon van een crimineel. Wanneer zijn vader verdwijnt, begint Artemis aan een zoektocht die hem leidt tot de ontdekking van een ondergrondse wereld vol feeën, trollen en magie.

De beste nieuwe films die vorige week verschenen

Bekijk hier de vijf nieuwe series die we vorige week uitlichten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.