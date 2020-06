Illegale bokswedstrijd leidde tot onrust en noodverordening Helmond

Een geplande bokswedstrijd leidde tot veel onrust en zelfs een noodverordening tot zes uur vanochtend in Helmond.

Het bleef gisteravond nog lang onrustig in Helmond en de politie had het er maar druk mee. Het zou gaan om een groep van zo’n 100 tot 150 jongeren die onder andere met stenen zouden hebben gegooid naar de politie en vuurwerk hebben afgestoken.

We zijn op dit moment in #Helmond volop bezig met een groep van 100/150 jongeren die zich ernstig misdragen op straat. In de omgeving van de Heistraat is met stenen gegooid en vuurwerk afgestoken. We hebben inmiddels twee aanhoudingen verricht. — Politie Oost-Brabant (@politieob) June 23, 2020

Noodverordening

De politie bleef aanwezig tot de situatie weer rustig is en burgemeester Blanksma heeft een noodbevel afgekondigd, waarin iedereen werd opgeroepen thuis te blijven om ze de orde te herstellen. De verordening was tot zes uur vanochtend van kracht.

Geweldpleging

Vijf jongeren zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, een zesde zit vast vanwege het bezit van een mes. De mobiele eenheid en hondengeleiders hebben charges uitgevoerd. De groep jongeren is daardoor volgens de politie uit elkaar gedreven.

„Het is nog steeds onrustig”, zei een woordvoerder van de politie rond kwart over elf uur ’s avonds, meldt Omroep Brabant. Volgens hem verzamelden de jongeren zich op straat na een oproep op social media over een bokswedstrijd. „Voor zover ik weet heeft die wedstrijd niet plaatsgevonden, maar hebben de jongeren zich wel verzameld.” Social media Helmond

De politie heeft twee mensen aangehouden. „Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd. We zullen handhavend optreden waar dat nodig is. We doen vooral een oproep op het gezonde verstand van iedereen: ga naar huis en houd je aan de regels!” De politie riep de jongeren ook via Twitter op naar huis te gaan. Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd. We zullen handhavend optreden waar dat nodig is. We doen vooral een oproep op het gezond verstand van iedereen: ga naar huis en houd je aan de regels! — Politie Oost-Brabant (@politieob) June 23, 2020 Ook de illegale bokswedstrijd werd aangekondigd op social media. 🔴😷 Weer een #bokswedstrijd over enkele minuten in #Helmond?https://t.co/oh6qPWBTbH pic.twitter.com/SWqgGll5Ae — De weblog van Helmond (@weblog_Helmond) June 23, 2020 Een dergelijke wedstrijd werd twee weken geleden ook gehouden in een Helmonds park.

