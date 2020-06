IC-bezetting onder de honderd; coronaboetes moeten betaald worden

Het aantal coronapatiënten dat op de intensivecareafdelingen ligt, bedraagt inmiddels 97. Dat is zestien minder dan donderdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarmee kruipt het aantal voor het eerst sinds het begin van de lockdown onder de honderd.

Er liggen 543 andere patiënten op de IC, 24 minder een dag eerder. Het aantal opnames wegens corona buiten de ic bedraagt 467. Dat zijn er veertien minder dan gisteren. „De overall bezetting blijft met 640 patiënten laag. Twaalf weken na dato is het aantal Covid-19-patiënten op de ic 97. Dat is onder het niveau ten tijde van de lockdown’’, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal mensen dat overleden is als gevolg van het coronavirus in Nederland de grens van de zesduizend is gepasseerd. Daarnaast waren er elf nieuwe ziekenhuisopnames en zijn er 210 nieuwe personen gemeld die positief hebben getest op COVID-19,

Coronaboetes

Mensen die een coronaboete hebben ontvangen, moeten deze gewoon betalen. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zijn veel boetes volgens de regels uitgeschreven en hoeven ontvangers er niet op te rekenen dat deze verscheurd worden.

Het argument dat boetes niet geldig zouden zijn omdat er bij de antiracismedemonstratie op de Dam in de hoofdstad ook geen boetes werden uitgedeeld, noemt de bewindsman creatief. „Het feit dat ergens anders niet wordt gehandhaafd, om wat voor reden dan ook, betekent niet dat jij vogelvrij kan handelen”, aldus Grapperhaus.

Studenten op het balkon

Wel erkende hij dat er enkele boetes onterecht zijn uitgedeeld. Bijvoorbeeld aan studenten die op hun balkon zaten. Op het overtreden van de coronamaatregelen staat een boete van bijna vierhonderd euro.

Over de aanleiding van de demonstratie zei hij dat men in Nederland „niet de toestanden heeft die we vanuit Amerika zien.” Wel zei hij „niet te ontkennen dat etnisch profileren ook in Nederland een aantal keren is gebeurd, en dat is heel akelig.”

