Zeven klustips voor beginnende quarantaine-klussers

Half Nederland lijkt de afgelopen weken bezig te zijn met klussen. Dat zorgt voor drukte bij de bouwmarkten maar kan ook zorgen voor lelijke verfvlekken, gaten in muren en luchtbellen in het behang. Met deze tips zorg jij ervoor dat je niet in het volgende seizoen van Help mijn man is klusser te zien bent.

1. Spijkers slaan

Een hamer, een spijker en een kans op blauwe vingers. Dit is simpel te voorkomen. Pak de spijker vast met een haarspeldje. Daarmee voorkom je dat je vingers direct naast de spijker zitten.

2. Pluggen verwijderen

Een plug verwijderen kan heel makkelijk zijn, maar het kan ook zomaar dat de plug muurvast zit. Een simpel trucje om de plug te verwijderen kun je terugvinden in een van je keukenkastjes. Gebruik een kurkentrekker en je haalt de plug makkelijk uit de muur.

3. Stofvrij boren

Niks is zo irritant als stof in je ogen krijgen terwijl je aan het boren bent. Om dit te voorkomen kun je meerdere dingen doen. Laat bijvoorbeeld iemand naast je staan met een stofzuiger en plaats de stofzuiger dicht bij het boorgat. Ook kun je een tennisbal doormidden knippen en om de boor heen plaatsen. De bal vangt dan het stof op.

Wat ook kan helpen is om een zelfklevend memopapiertje dubbel te vouwen en op de muur te plakken.

4. Lamp vervangen

Ga je aan het werk met elektriciteit: zorg dan dat je altijd de stroom hebt uitgeschakeld. In iedere gereedschapskist kom je een spanningsmeter tegen. Dit lijkt op een kleine schroevendraaier. Als je deze tegen de elektriciteitsbron aanhoudt - nadat de elektriciteit is uitgeschakeld - kun je controleren of er echt geen stroom meer is op de plek waar je aan de slag gaat.

5. Oververhitte boor

Het kan zomaar voorkomen dat je tijdens het boren te veel druk zet. Dan wordt je boor erg heet en kan die zelfs verbranden. Dit kun je voorkomen door regelmatig de boor uit de muur te halen. Zo kan het steengruis eruit. Ook kun je de boor laten afkoelen in een glas water.

6. Luchtbellen in behang

Heb je net de muur behangen, zitten er luchtbelletjes in. Dit is makkelijk op te lossen. Pak een speld en prik de luchtbellen door. Op die manier kan de lucht achter het behang vandaan komen en zullen de luchtbellen verdwijnen.

7. Vieze handen

Grote kans dat je handen na het klussen niet meer zo schoon zijn als toen je begon. Als je vettige handen of handen vol met olie hebt kun je dit schoonmaken met koffieprut. Dit heeft een absorberende en schurende werking. Bij verfhanden kun je juist proberen om je handen te wassen met plantaardige olie.

Bron klustips: Skil.nl