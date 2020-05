Topdrukte bij kapsalons: 'Binnen 4 minuten hadden we 700 boekingen'

Onze Ilse zit nu bij onze oosterburen in hun Beste Zangers van Nederland. Maar dan dus van Duitsland. Ze zingt dan ook alles in het Duits.

Ilse DeLange schreef haar nieuwe album Changes vooral met het oog op een mogelijke doorbraak in Duitsland. Nu ze meedoet aan het tv-programma Sing Meinen Song, de Duitse versie van Beste Zangers, vond ze het wel zo mooi dat ze ook meteen nieuwe liedjes kon releasen bij onze oosterburen. „Ik ben zelf bijna verbaasd dat het gelukt is want in januari had ik nog helemaal niets", zei Ilse in talkshow M op NPO 1. „Ik hoorde eind vorig jaar dat ik mee mocht doen aan Sing Meinen Song en toen dacht ik natuurlijk wel: als ik in mei opeens heel veel op de buis ben in Duitsland is het misschien wel tof dat ik ook nieuwe liedjes heb die ik uit kan brengen."

Grote kans