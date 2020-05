Quarantaine-moe? Zwijmel weg bij deze schitterende reisfoto's

Op vakantie naar het buitenland wordt de komende tijd waarschijnlijk nog even lastig. Met deze Instagram-accounts kun jij toch nog wegdromen bij witte zandstranden, hoge bergtoppen en bruizende steden.

Emmet Sparling

Sparling reist met zijn camera de wereld rond. Van luchtballonnen in Turkije tot schitterende onderwateropnames.

Vincent Smit

Naast dat Metro-redacteur Vincent Smit schrijft voor deze website, bezoekt hij de tofste locaties en legt ze vast met zijn camera en drone. Hij is in 27 landen geweest. En daar blijft het niet bij: zijn doel is om alle landen in Europa te bezoeken voordat hij 30 is.

Eva Zubeck

Eva is een van de gaafste reisinfluencers die je op Instagram tegen gaat komen. Met haar tentje gaat ze van continent naar continent. Door het coronavirus zit ze nu op vast op een eiland voor de kust van Jemen. Ze probeert er het beste van te maken en helpt de lokale bevolking: ze geeft lessen over gezondheid in basisscholen in dorpjes. Ook maakt ze vlogs van haar reizen.

Baderkhan Amer Badran

Baderkhan is in 90 landen geweest en waar dat voor iemand uit Nederland vaak goed te doen is zonder visum, is dat voor hem een ander verhaal. Hij komt uit Irakees Koerdistan en moet voor enorm veel landen een visum aanvragen. Naast dat hij een eigen apotheek heeft probeert hij zoveel mogelijk landen binnen te komen. Zijn motto: ik ben een toerist, geen terrorist.

Travellust_NL

Nog zo'n gaaf account met mooie foto's. Lisette uit Utrecht deelt ze inmiddels met meer dan 20.000 volgers. Ze heeft haar kantoorbaan opgezegd om de wereld over te reizen.