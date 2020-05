‘Openbaar vervoer terug naar volledige dienstregeling’

De dienstregeling in het openbaar vervoer moet weer terug naar ‘normaal’. Reizigersclubs vragen het kabinet hier snel beslissingen in te nemen.

„De dienstregeling moet zo snel mogelijk weer 100 procent worden” , zegt Rover-directeur Freek Bos tegen De Telegraaf. Momenteel wordt er door vervoerders NS en ProRail geëxperimenteerd met middelen om besmetting van het coronavirus in treinen te verkleinen.

Oplossingen voor in de trein

Alle vervoerders zijn aangesloten bij koepel OVNL. Een woordvoerder hiervan zegt: „Wat overblijft zijn beschermende maatregelen, zoals mondkapjes, slimme looproutes en het gecontroleerd gebruik van voertuigen om ophoping van mensen te voorkomen.”

„Overheden, bedrijfsleven en onderwijs kunnen meer spreiding aanbrengen in werk- en studietijden, zodat niet iedereen tegelijk in de volle spits hoeft te reizen. We pleiten ook voor stimulering van de fiets", aldus de woordvoerder.

Vakbonden bezorgd over opstarten dienstregeling

De vakbonden in het openbaar vervoer gaven eerder aan zich grote zorgen over het weer op grotere schaal opstarten van de dienstregeling. „We krijgen veel bezorgde vragen van werknemers hierover en willen als vakbonden nadrukkelijk ook worden betrokken bij het nadenken over oplossingen", schreven de gezamenlijke vakbonden in een brief aan OVNL.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moet er ook in bussen ruimte zijn om afstand te houden. Zo worden passagiers er regelmatig niet meer bijgelaten door chauffeurs, terwijl er op het eerste oog zat ruimte is. Bij OV-NL ziet men zodoende een toename van incidenten die met (verbaal) geweld te maken hebben.