Vakbonden bezorgd over opstarten openbaar vervoer

De vakbonden in het openbaar vervoer maken zich grote zorgen over het weer op grotere schaal opstarten van de dienstregeling. „We krijgen veel bezorgde vragen van werknemers hierover en willen als vakbonden nadrukkelijk ook worden betrokken bij het nadenken over oplossingen", schrijven de gezamenlijke vakbonden in een brief aan OV-NL, de koepel van Nederlandse vervoersmaatschappijen.

De bonden zijn bezorgd dat werkgevers zich zonder overleg met de vakbonden op de nieuwe situatie voorbereiden. Ze krijgen veel signalen van werknemers die zich zorgen maken over hun gezondheid en hun veiligheid en die van de reizigers als de maatregelen worden versoepeld.

Grote aantallen

Hoe die versoepeling op een verantwoorde manier kan plaatsvinden in treinen, bussen, trams en metro’s, die er juist op zijn ingesteld om grote aantallen reizigers te vervoeren, is maar de vraag, stellen de bonden. Werknemers moeten zelf kunnen meedenken over mogelijke oplossingen: „We zijn ervan overtuigd dat het tot beter gedragen resultaten leidt," zo is te lezen in de verklaring.

,,Het is prima dat er initiatief genomen wordt door de werkgevers, maar zorg dat je ook de werknemers daarin betrekt'', zegt Evert Jan van Mheen, onderhandelaar bij CNV Vakmensen. ,,Als we daadwerkelijk naar een anderhalve meter economie gaan, is het niet makkelijk om te bepalen hoe je dat precies gaan doen. Dan moeten we gezamenlijk kijken hoe we dat vorm gaan geven.''

Branchevereniging

Hoewel de brief aan OV-NL gericht is laat de organisatie weten als branchevereniging niet betrokken zijn bij overleggen over sociale veiligheid. „Dat is ook niet de rol van de branchevereniging", zo luidt het.

Erik Kroeze, woordvoerder van de NS, zegt de bezorgdheid te begrijpen. „We willen dat onze collega's zich veilig voelen, sommigen hebben de laatste weken nare ervaringen gehad.'' Hoe de NS van plan is om een eventuele versoepeling van de maatregelen vorm te geven, kan Kroeze nog niet zegen. „We moeten eerst maar zien wat het kabinet aankondigt. We denken er uiteraard over na, maar het is te vroeg om daar nu al over uit te wijden.''

Basisdienstregeling

De NS maakt gebruik van een basisdienstregeling. Op de meeste stations rijdt nu nog maar twee keer per uur een sprinter. Kroeze laat wel weten dat de NS momenteel 7 procent van de normale reizigersaantallen vervoert.