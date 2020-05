Mopperende Ricky Gervais: geef lintjes niét aan sterren

Als het aan de Britse komiek Ricky Gervais ligt, gaan de lintjes niet naar mensen die een nieuw soort mascara bedenken, maar naar de mensen in de zorg.

Ricky Gervais vindt dat er komend jaar géén lintjes moeten gaan naar beroemdheden. Dat heeft de komiek gezegd in een interview tijdens de Australische Christian O’Connell show. „Geef ze aan de helden van de NHS”, zei hij.

Lintje voor nier

De Britse lintjes worden ieder jaar op 1 januari uitgedeeld. Ze worden bekendgemaakt via de zogeheten New Year’s Honours list. „Mode-ontwerpers en schoonheidskoninginnetjes horen geen lintje te krijgen”, zei de acteur en regisseur, wiens After Life 2 sinds drie weken op Netflix staat en door vele fans al bingewatchend bekeken is. „Geef iemand die een nier heeft afgestaan aan een vreemde een lintje, niet iemand die een nieuw soort mascara heeft bedacht.”

Gervais wil dat alle beroemdheden op de lijst vervangen worden door zorgmedewerkers van de NHS, de Britse Nationale Gezondheidsdienst. „We hebben voor ze geklapt, en dat zou altijd zo moeten zijn.” Hij zei ook nog dat het gemopper op de NHS maar eens afgelopen moet zijn.

Gervais stoort zich

In de show mopperde de komiek nog even door. „Ik heb mensen een ridderorde zien krijgen vanwege hun verdiensten voor de mode-industrie. Waar hebben we het dan over!”

Gervais heeft het de laatste tijd niet zo op bekende Britten. Het stoort hem dat ze te pas en te onpas klagen over hun situatie tijdens de coronacrisis. Vooral popster Sam Smith kreeg er onlangs van langs. Die zat in zijn huis van 12 miljoen pond te janken omdat hij in zelf-isolatie zat en plaatste zijn huilbui op Instagram. Smith heeft de foto inmiddels verwijderd.

