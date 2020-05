Gevangene stierf aan overdosis MDMA, familie zit vol vragen

Gevangene (42) overlijdt in de gevangenis aan een overdosis MDMA. Zijn familie snapt niet hoe dit kan en zit vol vragen.

Onderzoek naar het overlijden van een gevangene in Sittard heeft uitgewezen dat hij een overdosis MDMA had genomen, meldt 1Limburg. De 42-jarige gevangene werd op 6 april dood aangetroffen in zijn cel.

MDMA in de cel

Zijn familie vindt het onbegrijpelijk dat hun naaste uitgerekend in een gevangenis genoeg drugs voorhanden had voor een overdosis. Op het moment dat Sven overleed, was er al weken geen bezoek meer welkom in gevangenissen vanwege de coronacrisis. Daarnaast mochten gevangenen niet met verlof. Sven had volgens zijn familie sowieso nog geen verlof gehad en had voor het laatst bezoek gehad in februari. „Hoe kan hij dan toch aan die drugs komen?”, vraagt zijn moeder zich af. Ze wordt liever niet bij naam genoemd.

De gevangenisdirectie probeert ook te achterhalen hoe de gedetineerde aan de drugs kwam, laat woordvoerder Robert Meijer weten. Er loopt een onderzoek. „Daarnaast doet Dienst Justitiële Inrichtingen een calamiteitenonderzoek en hebben we de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd”, vertelt hij aan 1Limburg.

Hoe dan?

De familie heeft naar eigen zeggen al geprobeerd antwoorden te krijgen van de gevangenisdirectie. „Er werd gezegd dat de drugs misschien over de muur zijn gegooid”, zegt Svens moeder. „Maar dat roept weer vragen op. Krijg je genoeg over de muur voor een overdosis? En kijken bewakers dan even de andere kant op? Waarom hangen ze dan geen netten op?”

Familie van Sven zit nog met tal van vragen. „We hebben nooit een rapport gezien waarin staat hoe hij is overleden. Hebben ze wel onderzoek gedaan? En is dat wel goed gedaan? Misschien is er iets anders gebeurd, misschien heeft iemand hem bewust een hogere dosis gegeven. Je gaat de gekste dingen denken, mijn gevoelens zijn helemaal heen en weer geschud.”

Overdosis Haar zoon krijgt ze niet meer terug, beseft ze. „Maar Sven moet de laatste zijn. Kijk, hij was geen lieverdje. Sven was verslaafd. Ik ben jarenlang bang geweest dat zoiets zou gebeuren. Toen hij naar de gevangenis ging, was ik eerlijk gezegd gerustgesteld. Je verwacht niet dat iemand daar een overdosis kan nemen. Er moet nu echt streng worden opgetreden.” Over MDMA MDMA, oftewel 3,4 methyleendioxymethamfetamine, is de chemische naam voor de werkzame stof in xtc en behoort tot de amfetamines, staat op de website van Jellinek. „Toen een groep chemici in de jaren ’70 van de vorige eeuw MDMA illegaal op de markt wilden brengen, vonden zij de naam MDMA niet geschikt. Zij bedachten de naam Ecstasy (afgekort xtc) wat in het Nederlands ‘extase’ ofwel ‘in vervoering zijn’ betekent. Ook hebben ze nog even aan de naam empathy gedacht. In het Nederlands empathie ofwel inlevingsvermogen.” MDMA-poeder komt van MDMA-kristallen en vormt de basis of grondstof van xtc-pillen. Gebruikers nemen meestal ‘een likje M’: met je vingertop dip je in het zakje, waarna je het poeder van je vinger aflikt, en de bittere smaak snel wegspoelt met water, of iets anders te drinken.

