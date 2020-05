'Breng kinderen op fiets of lopend naar school'

Kappers mogen op afspraak weer open en mogen zelf weten of ze een mondkapje dragen of niet. Alieda van kapsalon Maxim Hairdressers in Enschede is blij en verruimt haar openingstijden om zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen, maar ze doet het wél veilig.

Al wekenlang is haar zaak helemaal coronaproof en stonden zij en „haar meisjes”, zoals ze haar kapsters noemt, in de startblokken, klaar om weer te gaan met die schaar/tondeuse/verfkwast/et cetera. Maar het goede nieuws bleef uit, tót nu. „Er gaat weer een hele nieuwe wereld open. Ik ben hartstikke blij, maar ik vind het ook een beetje eng wat allemaal komen gaat. Alleen met open zijn, zijn we er nog niet. We hebben nog een flinke financiële achterstand in te halen. Maar ons doel is nu eerst om iedereen weer zo snel mogelijk aan een mooi kapsel te helpen!”

Veiligheid boven alles