4 mei: hoe kun je deze keer herdenken?

De 4 mei-herdenking zal maandag stiller worden dan ooit. Stil waren we natuurlijk al, maar in deze coronatijd zal op de beroemde herdenkplekken (bijna) niemand zijn. Wat is er wel voor, tijdens en na de Nationale Dodenherdenking?

Hier vind je op een rij enkele ‘zaken’ die, onder meer door het Nationaal Comité 4 en 5 Mei die zijn georganiseerd of gevraagd. Op deze manier kun je kijken of bijdragen aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en omgekomen Nederlanders die waar dan ook door de overheid waren uitgezonden naar het buitenland.

De vlag halfstok

De Nederlandse vlag hangt halfstok. Het Nationaal Comité heeft gevraagd om dit, omdat iedereen vooral thuis is, de hele dag te doen en niet alleen na 18.00 uur. Wie geen vlag heeft, kan ook een herdenkposter voor het raam hangen. Voor wie een printer heeft: de poster vind je hier.

Nederlandse vlaggen hangen halfstok langs de Hofvijver ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. | Foto: ANP / Laurens van Putten

19.58 uur: de Taptoe spelen

Het Taptoe-signaal wordt elk jaar om twee minuten voor acht gespeeld. Of nog preciezer: anderhalve minuut voor acht. Vooral de muziek die op NPO 1 wordt uitgezonden, vanaf een volle Dam in Amsterdam, is bekend. Omdat niemand dit jaar bij de herdenking aanwezig kan zijn, is gevraagd om de Taptoe thuis te spelen. In je tuin, op je balkon, maakt niet uit. Veel mensen hebben al laten weten dat te zullen doen.

20.00 uur: 2 minuten stil

Direct na de Taptoe wordt iedereen gevraagd om vanaf 20.00 uur gepast stil te zijn om stil te staan bij de gevallenen.

20.02 uur: Het Wilhelmus

Na de stilte klinkt volgens traditie het Wilhelmus. Net als tijdens Koningsdag wordt Nederlanders gevraagd om het volkslied samen te zingen. Op 27 april werd aan dat verzoek massaal gehoor gegeven.

Het Taptoe-signaal en het Wilhelmus klinken normaal op een volle Dam. Nu op een lege en bij de mensen thuis. | Foto: ANP / Koen van Weel

Kransen en tv kijken

Om het leggen van de kransen te bekijken, mogen geen duizenden mensen naar de bekende plaatsen. Het aantal toeschouwers op de Dam in de hoofdstad zal nul zijn. Wel aanwezig: koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité. Eva Pronk (16) uit Den Haag leest haar gedicht Vrijheid voor. ‘De Dam’ is op alle drie de zenders van de publieke omroep te volgen. RTL brengt de herdenking op de Waalsdorpervlakte live.

Kinderherdenking

De Nationale Kinderherdenking in Madurodam is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een evenement met duizenden kinderen en hun ouders. Na de Dam en de Waalsdorpervlakte is dit qua grootte de derde herdenking van Nederland. Vanaf de plek waar normaal gesproken de jeugd op 4 mei bij elkaar komt om te herdenken, zendt Madurodam nu een ingetogen herdenking uit. Vanuit een bloemenzee van duizenden vrijheidsbloemen, die kinderen digitaal (en kosteloos) kunnen aanvragen via www.nationalekinderherdenking.nl/vrijheidsbloem. Zonder publiek, met maar vijf kinderen (10 – 16 jaar) in de hoofdrol, die van 19.40 tot 20.05 uur te volgen is via een livestream.

Kinderen tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam 2019. | Foto: ANP / Laurens van Putten

20.45 uur: Theater Na de Dam

Al jaren organiseert Theater Na de Dam na de Nationale Dodenherdenking door het hele land optredens waarbij de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Noodgedwongen gebeurt dan maandagavond vanaf één plek, Internationaal Theater Amsterdam (en vanaf 20.45 uur op tv, NPO 1). Onder meer Douwe Bob, Claudia de Breij, Michelle David, Herman van Veen en Wende Snijders treden op.

21.00 uur Vrijheidsvuur doorgeven

Vanuit Wageningen wordt jaarlijks in de nacht van 4 op 5 mei het Vrijheidsvuur door lopers verspreid over heel Nederland. Omdat deze activiteit niet door kan gaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, roept Wageningen45 Nederland op zelf het Vrijheidsvuur te ontsteken én digitaal door te geven via www.vrijheidsvuur.nl. Maandag is het vanaf 21.00 uur is het mogelijk om vanuit huis of werk het Vrijheidsvuur (een fakkel, een kaart, een lichtje, of digitaal) door te geven aan vrienden en familie. Het werkelijke ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen is om 23.45 uur en wordt live door de NOS uitgezonden.

Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek zijn zaterdag bij de graven al tulpen geplaatst. | Foto: ANP / Vincent Jannink

Virtueel bloemen leggen

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het daarom mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument. Hoe het werkt vind je hier.